王齊麟才認愛陳詩媛2個月！突PO婚戒圖放閃我願意 洩結婚進度
奧運金牌羽球國手王齊麟4月認愛樂天啦啦隊女孩陳詩媛（十元），兩人越愛越大方，之前PO出甜蜜牽手照，「最萌身高差」直接放閃。昨（10）日閨密張雅涵在IG留言，意有所指地說：「有可能十元明年要嫁人了」，王齊麟直接現身留言「我願意」，還用婚戒圖回應，似乎好事將近，讓網友紛紛恭喜。
記者林奕如／綜合報導
陳詩媛（十元）是樂天啦啦隊女孩，她和張雅涵、宋婉卉是好姐妹組成「三小福」，時常在社群互動留言。張雅涵昨突然有感而發，請粉絲珍惜三小福合體，原因是十元可能明年要嫁人了，當事人陳詩媛只留言「三小福Forever」，張雅涵則是感性回應：「妳結婚了我們還是三小福。」沒想到王齊麟直接在留言區PO婚戒圖，讓張雅涵激動直呼「截圖了」。
王齊麟此舉似乎洩結婚進度，大批網友紛紛留言恭喜。事實上，他在4月才認愛陳詩媛，兩人身高差距36公分，走在一起有「最萌身高差」，他日前在IG也發布一則影片，緊握女友陳詩媛走路，互動超甜蜜。
陳詩媛過去曾是日本AKB48的海外姊妹團TPE48成員之一，和雙胞胎姊姊陳詩雅小時候還演過《求婚事務所》、《愛殺17》，2年前正式加盟樂天啦啦隊。