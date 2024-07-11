出席憲法法庭卻看直播？網諷黃國昌：再不取暖會頂不住
針對藍白聯手通過國會改革法案，包括總統府、行政院、監察院與民進黨立院黨團皆聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭於昨日下午進行準備程序，針對暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。過程中有網友發現民眾黨立委黃國昌竟在看憲法法庭直播，稱有如像大考沒讀書，寫不出來在考場外看動漫一樣。更有網友表示「不躲回同溫層回血一下，大概會崩潰」、「再不取暖會頂不住」，認為黃國昌遭大法官尤伯祥KO。
記者陳威叡／台北報導
憲法法庭昨日下午進行進行準備程序，由各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見，並在司法院YouTube頻道全程直播，而過程中卻被網友發現出席的黃國昌竟在看憲法法庭直播，沒有做功課就算了，竟然還在看自己直播、看留言，稱有如像大考沒讀書，寫不出來在考場外看動漫一樣，「這在台灣歷史上是第一人吧？」
有網友認為黃國昌遭大法官尤伯祥提問KO，留言表示「裂開，再不取暖真的會頂不住」、「他不補充點精神糧食，會瘋掉的」、「向聊天室找尋他那僅存一撮的自信心」、「不躲回同溫層回血一下，大概會馬上崩潰吧」。
結束後民進黨立委黃捷表示，憲法法庭完全是照妖鏡，藍白平常在鏡頭前的胡說八道，在大法官面前都無所遁形，大法官的發言，完全凸顯一個國家維護憲政的重要性。至於黃國昌把憲法法庭當直播在秀下限也罷，且不敢針對大法官問題回答。