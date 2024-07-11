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湖人與市場上大咖都無緣！前球員Jeff Teague：沒人想當代罪羔羊

▲NBA美國職籃洛杉磯湖人休賽季屢次傳出，對於市場上多名大咖自由球員都有興趣，最終卻都無功而返，而稍早前NBA球員Jeff Teague也在節目上談到了紫金大軍今夏的操作，認為這些明星球員不想去湖人的原因，很可能是因為不想當「代罪羔羊」。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃洛杉磯湖人休賽季屢次傳出，對於市場上多名大咖自由球員都有興趣，最終卻都無功而返，而稍早前NBA球員Jeff Teague也在節目上談到了紫金大軍今夏的操作，認為這些明星球員不想去湖人的原因，很可能是因為不想當「代罪羔羊」。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人休賽季傳出對於市場上多名大咖自由球員都有興趣，包含了前金州勇士射手Klay Thompson、DeMar DeRozan、Donovan Mitchell等明星球員，都在球隊的雷達之內，最終卻都無功而返，無緣將他們網羅至陣中。而稍早前NBA球員Jeff Teague也在節目上談到了紫金大軍今夏的操作，認為這些明星球員若是轉戰湖人，很可能就要成為「代罪羔羊」，或許也是他們最終在選擇球隊的關鍵之一

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Teague稱若在湖人表現糟糕　恐成為代罪羔羊

前NBA球員Jeff Teague稍早在《Club 520》Podcast節目上，談到了湖人隊今夏操作，當被問到他今年休賽季是否沒有明星球員想要前往洛杉磯，像是Klay Thompson、DeMar DeRozan這樣的明星球員，他們是否都不想去湖人。

Jeff Teague隨後則表示，「許多人們總是會關注湖人隊的比賽，但LeBron James現在已經40歲了，JJ Redick則是一名菜鳥總教練，Bronny James也加入到球隊，如果你在場上有一些糟糕的時刻或表現，那你就容易會變成代罪羔羊。」

「上個賽季Anthony Davis打得很不錯，但他也曾受到外界許多批評；如果說DeMar DeRozan最後真的去湖人，然後他新賽季表現得並不好，那這就是他的責任了。」Jeff Teague如此總結到。

談到湖人今夏操作　詹皇認為高層已盡力

而對於湖人今年休賽季至今，仍還未有出現重大補強操作，對此一哥「詹皇」LeBron James日前受訪時則表示，他認為球團已經盡力了，「球團知道單打獨鬥是不行的，但我們的教練團、管理階層，已經做了他們能做的事情了，就是試圖補強，只是都沒有成功。但這沒有關係，我知道這一切都是生意的一部分，交易就是這樣，有時候會發生，有時候就是不會。」


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