湖人與市場上大咖都無緣！前球員Jeff Teague：沒人想當代罪羔羊

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前NBA球員Jeff Teague稍早在《Club 520》Podcast節目上，談到了湖人隊今夏操作，當被問到他今年休賽季是否沒有明星球員想要前往洛杉磯，像是Klay Thompson、DeMar DeRozan這樣的明星球員，他們是否都不想去湖人。
Jeff Teague隨後則表示，「許多人們總是會關注湖人隊的比賽，但LeBron James現在已經40歲了，JJ Redick則是一名菜鳥總教練，Bronny James也加入到球隊，如果你在場上有一些糟糕的時刻或表現，那你就容易會變成代罪羔羊。」
「上個賽季Anthony Davis打得很不錯，但他也曾受到外界許多批評；如果說DeMar DeRozan最後真的去湖人，然後他新賽季表現得並不好，那這就是他的責任了。」Jeff Teague如此總結到。
談到湖人今夏操作 詹皇認為高層已盡力
而對於湖人今年休賽季至今，仍還未有出現重大補強操作，對此一哥「詹皇」LeBron James日前受訪時則表示，他認為球團已經盡力了，「球團知道單打獨鬥是不行的，但我們的教練團、管理階層，已經做了他們能做的事情了，就是試圖補強，只是都沒有成功。但這沒有關係，我知道這一切都是生意的一部分，交易就是這樣，有時候會發生，有時候就是不會。」