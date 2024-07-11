北北基桃首長合體反「拆粱」 蔣萬安：謝國樑需要都願意支持
公民團體「山海公民拆梁行動」發起罷免基隆市長謝國樑案4個月，日前已將第二階段4.3萬份連署書送交基隆市選委會，超過門檻一萬份以上。為了反制罷免謝國樑行動，傳出國民黨主席朱立倫定調國民黨反制「拆樑」行動轉熱戰。對此，台北市長蔣萬安今（11）日表示，只要是謝國樑需要，都很願意來給予支持。
記者呂炯昌／台北報導
謝國樑、蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政今日一同出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動，並於會前一同受訪。媒體詢問傳出這場活動是朱立倫促成的，希望這一次可以推動反罷免衝到8萬票，只要謝國樑有需要，其他藍營縣市首長將全力相挺嗎？
蔣萬安回應說，他們過去都是看到基隆國樑市長他的用心、他的努力，在過去這一年多，基隆確實都往好的方向在改變，也守護基隆市民的權益。所以只要是謝國樑需要，他們都很願意來給予支持。
媒體問謝國樑今天3位市長行動力挺有沒有覺得很感動？ 謝國樑回應說，非常感謝3位市長，對於基隆市政大家通力合作的一個關心跟關懷，非常謝謝大家對基隆市的關心，現階段仍然是以基北北桃聯合施政，將各項的政策推出來，讓基隆市民有感，基北北桃是一體的，大家未來會共同做出更好的市政，那我在這邊也非常感謝3位市長對基隆的關心。