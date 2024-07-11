合併破局！李亦伸認為兩聯盟競爭並非壞事：台灣籃球深度無法預期

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李亦伸首先提到，儘管許多球迷認為台灣職籃不能夠分裂，一分裂可能整個產業就會遇到很大困境，但他的看法則是有些不同，「很多球隊過去不到三個月就冒出來，從2020年到2021年台灣一共出現12支球隊，我想連台灣棒球都沒有這種能量。所以台灣人有多喜歡籃球、台灣這些企業二代三代對於籃球有多麼狂熱，我想這是台灣職籃產業最可怕的地方，它的深度你永遠無法預期。」
李亦伸隨後談到，他認為兩聯盟如今互相對抗也許會是好事，「合併並不一定會更好，二合一也不一定能夠創造台灣職籃的榮景。我一直贊成兩個聯盟並行來相互競爭，P聯盟與新職籃分別負責自己的事，我想兩個聯盟讓球迷可以有所選擇，市場機制、球迷的喜好、媒體的風向等等，它會決定哪個聯盟可以贏得更多的掌聲，可以永續地經營下去。」
PLG新賽季挑戰更多？ 李亦伸：他們挑戰正要開始
而李亦伸最後也直言，P League新賽季將會遇到許多挑戰，「因為富邦陣容逐漸年邁，另外就是體質並不好的球隊太多，在四支球隊裡面它的組合變化更少，所以接下來對於P聯盟來說，他們真正行銷的挑戰才正要開始，紅利的時代已經過去了。對於兩聯盟來說，接下來真正的考驗是市場、球迷、網路的關注度，最終還是要回到市場機制，讓市場來決定誰才是最後的贏家。」