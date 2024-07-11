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唐治平大雨中跑去基隆找媽媽！失約放鳥「泰拳賽」原因曝光

▲唐治平今下午放鳥青柳克明，接電話解釋：「接到朋友電話，說在基隆看到媽媽身影。」所以趕往基隆找媽。（圖／資料照／讀者提供）
▲唐治平今下午放鳥青柳克明，接電話解釋：「接到朋友電話，說在基隆看到媽媽身影。」所以趕往基隆找媽。（圖／資料照／讀者提供）

記者林奕如／台北報導

唐治平原定今（11）日下午2點半跟青柳克明約拳擊賽，《NOWnews今日新聞》直擊愛爾麗集團健身中心地點，到了約定的時間，唐治平依舊沒現身，等於放鳥對手，愛爾麗集團一度也聯絡不上他，隨後致電給他本人，終於接了電話，他對於失約很抱歉，解釋自己突然接到朋友電話，說在基隆有看到媽媽的身影，於是他趕往基隆找媽。

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唐治平目前被大愛新戲換角失業，各界都想幫忙他，被愛爾麗醫療集團總裁常如山聘請為泰拳教練，一聊到泰拳他精神就來。不過他今沒有在預定時間到場，只剩青柳克明獨自一人打拳，唐治平接電話表示，他臨時接到朋友電話，說在基隆看到媽媽的身影，他衝去基隆找人，現在正在下大雨，但沒有看到媽媽的身影，現在朋友也沒有接電話，他講話自相矛盾，講話到一半又突然說，「其實我朋友也很不靠譜，也不知道到底有沒有看到（我媽）。」

▲唐治平被愛爾麗醫療集團總裁常如山聘請為泰拳教練，今下午2點半將和泰拳偶像青柳克明交流，以武會友，他臨時放鳥沒來。（圖／記者陳明中攝影）
▲唐治平放鳥青柳克明，他只能一人獨自打拳。（圖／記者陳明中攝影）
唐治平也提到，一開始總裁常如山有說約偶像青柳克明交流，他以為只是吃晚餐，沒有想到要對打，所以對於下午的失約很抱歉。他自稱現在人正在基隆找媽媽，又突然語氣小激動，對於檢警的辦案方式也很疑惑，「驗齒模要一個月才驗得出來，我一個月前就問了，然後沒有跟我講就發新聞了，沒有告知我，關於驗DNA這件事，百分之百確定的說，沒有人這樣跟我說過，最後是監察院（應為士林地檢署）那天，遇到記者才說。」

唐治平母親在6月3日被鄰居發現陳屍社區頂樓，他看過母親遺體後，2度堅決不認屍，新北市刑大已於上月4日發布認領公告，7月8日是最後認屍期限，他依舊沒有前去認領。而各界想要幫忙都卡關，好友也不忍太逼他，曾不捨表示：「一切尊重他。」

唐治平母親遺體冰存板殯至今已逾1個月，但因案件特殊，檢警進行大體齒模比對，確認遺體就是唐母，他聽聞消息表示：「很震撼！」不過還是不相信媽媽過世，準備要去報失蹤人口協尋。經紀人則表示，「我們會協助告知他留意地檢署的公文（需正式公文），如果他願意前往，也會陪同的。」

唐治平今原定要和青柳克明對打，26歲青柳克明為台日混血格鬥好手，為台灣目前最年輕的職業格鬥選手，高中同學介紹青柳克明去打（MMA）綜合格鬥，一打練出興趣，16歲就習武的青柳克明，不僅是全國散打錦標賽冠軍，還寫下15連勝的紀錄，更在22歲那年拿下日本格⾾職業賽首勝，擅長暴風鐵拳的他，獲得「暴風小子」封號。

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