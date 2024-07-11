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肯德基蛋撻、炸雞1元開搶！全台週末6顆蛋撻199元、7塊炸雞299元

▲暑假肯德基優惠不藏了，明起全台連續兩週末，爽吃6顆蛋撻199元、7塊炸雞299元，預訂快取再享「加1元多一件」炸雞或蛋撻。摩斯「豬排堡及大杯冰紅茶」79元、咖啡或奶茶第二杯10元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲暑假肯德基優惠不藏了，明起全台連續兩週末，爽吃6顆蛋撻199元、7塊炸雞299元，預訂快取再享「加1元多一件」炸雞或蛋撻。摩斯「豬排堡及大杯冰紅茶」79元、咖啡或奶茶第二杯10元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

暑假看熱血運動賽事怎麼能沒有速食優惠應援，肯德基豪爽優惠不藏了，明（12）日起全台連續兩週末，爽吃「6顆蛋撻199元」、「7塊炸雞299元」優惠，使用預訂快取再享「加1元多一件」優惠，炸雞、蛋撻都1元開搶。摩斯漢堡暑期優惠，考生開吃「摩斯豬排堡及大杯冰紅茶」79元、早餐大杯摩斯咖啡或大杯摩斯經典奶茶「第二杯10元」、夜貓限定「薯條＋大杯可樂」優惠價59元。

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肯德基支持國內外賽事，暑假祭出優惠活動幫應援，7月12日至7月14日、7月19日至7月21日連續兩週末，全台爽吃「原味蛋撻禮盒6顆199元」、「7塊咔啦脆雞299元」，好康最低62折起無痛爽吃。再加碼新上市酥脆爽辣的「熱辣煙燻脆雞PK餐」也推出超值嚐鮮價，7月12日起「熱辣煙燻脆雞 x 2＋雙色轉轉QQ球＋百事可樂(小)」只要160元一人獨享吃超飽。

現在使用預訂快取也「加1元多一件」優惠，購買指定桶餐「加1元多一塊」咔啦脆雞、購買XL套餐「加1元多一顆」原味蛋撻！推薦分享「在家吃雞」外送指定優惠，輸入優惠代碼「50390」開吃「咔啦脆雞 x 4＋原味蛋撻 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(大)＋可樂(中) x 2」才399元就搞定。

▲清明優惠桶餐代碼「40586」，爽吃「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」419元。（圖／肯德基提供）
▲肯德基暑假優惠大放送，預訂快取「加1元多一件」優惠，炸雞、蛋撻都1元開吃。（圖／肯德基提供）
摩斯漢堡暑期優惠也來報到，即日起至7月15日，早餐時段消費應援考生指定套餐「摩斯豬排堡及大杯冰紅茶」優惠價79元；全時段購買大杯摩斯咖啡或大杯摩斯經典奶茶「第二杯10元」。即日起至8月31日晚上8點至翌日上午5點，夜貓優惠開吃「薯條＋大杯可樂」優惠價59元。7月20日至7月22日還將推出「大暑消消薯」，到店消費指定餐點「黃金地瓜薯條及大杯可樂」優惠價69元。

MOS週二咖啡日也好評回歸，即日起至9月30日每週二全時段，至門市購買咖啡中杯摩斯咖啡享優惠價39元，加價20元可升級中杯拿鐵咖啡、加價15元升級澳式黑咖啡、加價35元升級成摩斯馥樂白或澳式冰歐蕾，奶茶控也可加價10元升級大杯摩斯經典奶茶。

▲摩斯豬排堡為考生應援，暑期優惠吃起來更划算。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯豬排堡為考生應援，暑期優惠吃起來更划算。（圖／摩斯漢堡提供）

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