iPhone罰單救星！Google地圖加入「2實用功能」 蘋果用戶快更新
Google近期加入一項超實用的功能，根據Google向外媒透露，已經替全球 iOS版Google地圖提供「車速顯示」和「限速」新功能，方便用戶在導航行能夠掌握車速，避免被開罰單！根據《NOWnews》實際更新，目前限速功能尚未出現，推測應該是Google陸續推送到不同地區，預計會在近幾週內出現該功能。
記者周淑萍/綜合報導
Google向外媒透露，將在Google地圖中替iOS用戶推出「車速顯示」和「限速」功能，屆時用戶就可以在iPhone或是CarPlay上使用導航時，看到自己的車速狀況。使用者在車內導航時，時速顯示會以圓形圖示的方式出現在螢幕左下角。當車速超過限速時，這個速度指示器會改變顏色，提醒駕駛者注意
此外，Google 地圖還推出道路速限指示器，讓駕駛者可以更清楚知道目前行駛路段的速限規定，多少能減少被開罰單的機會。但官方特別強調，車速顯示和限速功能都僅供參考，有可能會因外在因素而受影響，導致顯示的速度和實際車速有所差異。
想體驗的民眾可以先試著將Google地圖更新到最新版本，可以在 Maps 設定中的「導航」>「地圖顯示」選項中找到「顯示時速顯示」的開關，也能直接點擊速限圖示，快速關閉。上述提到的新功能，Google會陸續推送給用戶，應該會在近幾週內出現該功能，如果還沒有出現可能需要再多等等了。