我漁船遭日扣謝長廷反轟「破壞業界利益」 許宇甄批：媚日二百五
基隆籍漁船「福洋266號」日前被日本公務船登檢查扣，駐日代表謝長廷對此表示，不該縱容少數違規漁船，破壞台灣與絕大多數漁業界的利益。國民黨立委許宇甄批謝長廷，駐日代表變駐日代表，不積極幫我方漁民進行交涉，反而未談先降，遇到日本就腿軟，呼籲未來的駐日代表能好好保障國人權益，守護我國主權，不要繼續當媚日二百五。
記者何哲欣／台北報導
許宇甄說，謝長廷即將卸任，臨去秋波的言論非常不洽當，他不協助救援就算了，還在那邊講風涼話，難道想要留在日本拿櫻花卡？現在的問題是漁民以前在該區作業都沒問題，現在卻處處受到日本掣肘，身為我國駐日代表，應該積極幫我方漁民進行交涉，守護最大權益，怎麼能未談先降，遇到日本就腿軟？
許宇甄指出，近期連續發生我國漁船被扣押、登檢事件，但是海巡署的處理態度卻有著天壤之別。澎湖籍漁船「大進滿88號」遭大陸海警登檢帶走後，海巡署3艘艦艇積極前往馳援，對比之下，海巡署、外交部、駐日代表，面對日本公務船在我方經濟海域內強行登檢並帶走我方漁民時，態度軟弱、卑躬屈膝，賴清德政府不但無法成為護漁的助力，甚至弱化守護我國經濟海域的意識，使我國漁權大退步，為未來台日漁權談判留下莫大隱患。
許宇甄強調，謝長廷駐日八年，只想著為「日本大哥哥」服務，不顧台灣人民的健康，沒想到在卸任前，未能積極護漁，守護我方海域主權，反而捅了台灣漁民一刀，台灣有這樣「助日代表」是國人的悲哀，呼籲未來的駐日大使能好好保障國人權益，守護我國主權，不要繼續當媚日二百五。