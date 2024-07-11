微軟選擇放手！主動放棄OpenAI董事會「觀察員」席位
微軟和蘋果在OpenAI董事會的動態近期引起了廣泛關注和監管機構的重視。根據《金融時報》報導，微軟決定不再擔任OpenAI董事會的觀察員，蘋果也最終放棄了加入OpenAI董事會的計劃。這些舉措反映了全球監管機構對大科技公司在人工智慧領域投資審查的日益嚴格。
國際中心楊智傑／綜合報導
英媒《金融時報》引述知情人士透露，微軟於7月9日致信OpenAI，表明決定辭任觀察員身分，並且該決定將立即生效。去年11月，在OpenAI經歷過「逼宮風波」以後，執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）成功重返公司，而微軟也獲得了無投票權的觀察員席位，這意味著微軟可以參與董事會會議並獲取機密信息，不過並無法參與影響其他決策。
今年1月，微軟高層Dee Templeton就曾以觀察員身分加入OpenAI董事會，讓投資方微軟得以了解OpenAI的經營決策與業務執行，不過在最新的文件當中，微軟表示過去8個月來見證了OpenAI董事會取得的顯著進展，且對公司的發展方向充滿信心，因此決定不再擔任觀察員，外界則推測此舉是為了平息各國政府對微軟結盟OpenAI可能構成壟斷的疑慮。
歐盟執委會6月對微軟與OpenAI合作案表示關切，並有意展開調查程序，檢視是否違反歐盟反托拉斯法規，擔心由於微軟實際上並未控制OpenAI，因此不受歐盟併購規則約束，美國聯邦貿易委員會（FTC）和英國競爭與市場管理局（CMA）也已著手進行相關調查。