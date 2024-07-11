啦啦隊女神慘遭前任拿「性愛照」威脅！急報警後做1事全場傻了
新北國王啦啦隊成員楊若歆（楊楊）2年前以啦啦隊成員身份出道，累積不少粉絲，後續更更跨足歌壇，推出首支單曲〈迷霧之謎〉，演藝事業順風順水，不過現實中的她卻情路坎坷，其中1任男友是佔有慾極強的恐怖情人，甚至還會對楊若歆施暴，另1任男友則拿兩人的性愛照片威脅她不能分手，楊若歆還為此報警處理，但事過境遷後，楊若歆最後還是與男方繼續維持情侶關係，讓人難以理解。
記者施以慧／綜合報導
楊若歆坦言，自己大學時的男友聲稱與她相差6歲，事實上兩人差了整整10歲，東窗事發後楊若歆本想分手，但男方卻以兩人的性愛照做要脅，私密照上傳到當時流行的無名小站相簿中並上鎖：「他威脅我，說我不照他說的做，幾點幾分就要打開相簿。」後續楊若歆只好選擇報警處理：「警察介入後我被帶去警察局要做筆錄，那時候最難過的是，已經很害怕了，但警察為了要確認是不是我本人，還是要把照片全印出來叫我指認。」最後男方和男方家長找她與媽媽提和解，她也要求對方把照片處理掉，事情總算落幕。不過楊若歆卻自爆，其實在性愛照一事結束後，她選擇和男方復合，交往了4年才因性格不合分手，也讓她忍不住自嘲自己很天真又荒謬。
而楊若歆提到另1位前男友，則表示對方是佔有慾強又情緒不穩的人，就連友人都勸過她分手，不過楊若歆直到被男方施暴才終於醒悟，決定斬斷情緣。楊若歆還爆料，兩人剛分手時，對方不僅常跑到她家樓下堵人，還會奪命連環扣，足足打了1個月，不過楊若歆坦言自己不敢貿然封鎖：「朋友有問我為何不封鎖，因為我覺得他不是正常人，需要知道他下一步要幹嘛，也怕他會做出更極端的事。」
楊若歆也坦言，現在在挑選對象時，都會將觀察期拉長，也盡量把生活重心放在自己身上：「我以前很不順，因為我都跳過觀察期，我是很快就下去的人，所以很容易遇到不好的人。」她也大方坦言目前有1名對象，目前已經觀察對方半年以上，表示若之後有穩定交往才會公開。
※【NOWnews 今日新聞
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