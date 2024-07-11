74歲阿嬤網戀「美國軍醫」　警逮71歲阿嬤車手

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113年7月4日，一名賴姓婦人(39年次)至潭子分駐所報案，想詢問自己是否遭受詐騙，經員警查看對話訊息，詐騙集團分飾三角佯裝自己是美國軍醫、軍醫的女兒、女兒的老師，向婦人塑造悲情人設以博取同情。自稱是美國軍醫的「凱文」聲稱妻子過世並留有一女兒，但沒錢繳交學費致無法上學等理由，要求婦人幫忙支付費用，因婦人深感同情信以為真，便依詐團指示進行當面交易。
經婦人與詐騙集團再次約定面交時間、地點，由大雅分局警方陪同於彰化縣社頭火車站附近面交，見詐諞集團車手與被害人完成交易後，警方遂立即上前逮人。當場查扣新台幣13萬元(後續發還被害人)。令警方驚訝的是發現取款車手竟然也是一名高齡的七旬婦人(蕭姓，42年次)，經警方詢查，蕭婦也因與外國軍醫「凱文」網路戀愛，「凱文」聲稱若收到錢會買機票回台灣與其相見，遂依照其指示多次至約定地點收取款項，全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將蕭嫌移送臺中地檢署偵辦。
大雅分局呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團鎖定單身、單親或喪偶且具有經濟基礎的中年民眾，以甜言蜜語蠱惑被害人掉進圈套，任何涉及金錢的要求時應詳加查證，可先撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證或前往鄰近派出所諮詢。