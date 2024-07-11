4.2萬考生注意！分科測驗明登場 今天下午2點到4點開放看考場
113學年升大學的「分科測驗」將在明（7/12）後（7/13）日登場，今日下午2點到4點間，開放考生查看考場。大考中心提醒，不論實際應考日程為哪一天，若要查看試場、座位，統一在規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放，請考生把握時間前往。此外，各考試地點「試場平面圖」則可到大考中心網站分科測驗專區考試訊息查覽。
記者魏妤庭／台北報導
113學年分科測驗共4.2萬人報名，包含集體報名36106人、個別報名6032人，上述考生編配於29個考區、41個分區、1271個試場。此外，大考中心指出，今年有26575人選考數學甲，佔總報名人數的63%，為所有科目之冠。其次為化學科共23709萬人報考，佔56%。另物理科有23135萬人報考，佔54%。而選考3科人數達20626人最多，佔49%，選考4科的13092人、佔31%。
按照往例，考前一日會開放考生提前看試場，大考中心表示，開放時間為今日的下午2點到4點，無論考生實際應考日程，要查看試場及座位均於規定時間內前往查看，其餘時間不開放。各考試地點「試場平面圖」也可以到本會大考中心網站分科測驗專區考試訊息查覽。