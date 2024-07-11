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快時尚盛行、回收沒人理！外媒直擊中國工廠堆滿紡織廢料

▲廢棄紡織品被送入中國工廠的機器撕碎。（圖／美聯社／達志影像）
▲廢棄紡織品被送入中國工廠的機器撕碎。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

近年有關「快時尚」的問題，討論度漸熱，大量生產、大量消費背後造成的浪費、剝削和不環保，越來越受到關注與批評，因此，已有許多品牌都陸續宣布轉型計畫，開始調整生產與銷售模式，但還是有點緩不濟急。時尚永續發展非營利組織-艾倫·麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）聲稱，全球只有12%的廢棄物被回收，被回收再利用製成新衣的廢棄物衣物甚至更少，只有1%，這問題在中國尤為緊迫。

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根據《美聯社》報導，中國是世界上最大的紡織品生產國和消費國，每年丟棄的衣物超過2600萬噸，大部份最終都是被當成垃圾掩埋。用「快時尚」、不可回收之合成材料製作的廉價服裝，佔中國國內服裝銷售額的70%，而像Shein、Temu（拼多多海外版）等公司，產品更是外銷至150多個國家，使中國成為世界上最大的廉價時尚生產國之一。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國最大的棉花回收工廠之一，溫州天成工廠內部的大量廢棄紡織品。（圖／美聯社／達志影像）

雖然中國各大服飾品牌，必須盡快實現可持續性的環保目標，也確實已有商家正在起步，但事實是，這個目標幾乎難以達成，根據中國政府的數據，當地只有約20%的紡織品被回收，而且幾乎全部都是棉花。

獨立時尚監督機構Remake今年一份評估各大服裝公司環境、人權和公平實踐的報告顯示，許多最知名的品牌，反而沒展現出對環境的責任感，如Shein在報告中就只得了6分（滿分150分），而Temu的得分甚至為0。

此外，由於購買、分類和加工二手服裝的成本較高，包含特拉華大學時尚與服飾研究教授盧盛（Sheng Lu）在內，不少專家都認為，永續時尚無法在中國大規模取得成功，因為中國服裝的生產成本本身就非常低，消費者也不願意為再生材料製成的服裝支付更高的價格，反而希望價格要更低才對，因為覺得這些衣服是用二手材料製成的。

報導提到，在中國，只要政府願意，任何行業都有可能因為政策而展開轉變，所以若政府支持，比較有希望推動環保、可持續的時尚。然而，快時尚在中國顯然還沒有過時，儘管中國在電動汽車方面處於全球領先地位，並已設定到2060年實現碳中和的目標，但在推動時尚可持續性、紡織品回收方面，進展仍相當緩慢。

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