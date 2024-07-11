鄭文燦因「這事」功高震主？黃暐瀚預言淒涼下場：沒想望了
前桃園市長鄭文燦日前因涉貪遭檢方聲押，9日地院裁定鄭文燦保釋金提高到1200萬元，並限制住居、出境及出海，檢方不服提出抗告，高等法院10日二度最撤銷交保裁定，發回地院更裁。對此，黃暐瀚認為，鄭文燦在未來政治路上已經沒有想望了，「就算這個案子最後證明他無罪，他已經重傷了。」
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，鄭文燦是個社交長才，被訊問兩天一夜後交保，還能夠面對媒體露出燦笑，但他二度被交保後，鄭文燦就笑不出來了。黃暐瀚說，鄭文燦是「胖周瑜」、是「社牛」，長袖善舞、八面玲瓏，看到記者都能叫出名字，這是他的長才，「可能除了宋楚瑜之外，沒人能跟他比。」鄭文燦是很會應酬的人，但現在遇到這個問題，11日下午的羈押庭，不管是增加交保金，或是直接收押，「就算這個案子最後證明他無罪，他已經重傷了。」
黃暐瀚說，現在鄭文燦不是在出庭，就是在出庭的路上，那還有什麼政治前途？黃暐瀚說，最近鄭文燦被提及的民調，就是中廣所做的2026新北市長民調，結果顯示，唯一能夠小贏台北市副市長李四川的只有鄭文燦，但功高震主，「在政治上來講你是不是還有未來的想望？你現在沒有接到行政院長，變成副院長，後來到了海基會董事長後，再加上出了這個民調，那君王豈容他人在旁？」
不過黃暐瀚認為，他不會將此案解讀成賴清德在對付鄭文燦，因為無風不起浪，如果2017年鄭文燦沒有被拍到那500萬的黑色袋子，那也查不到他身上；但鄭文燦在新北市做民調是位居第一，也人說他在台北市，甚至高雄市也都可以，不過在這種狀況下，鄭文燦進出法院，看來在未來政治路上已經沒有想望了。