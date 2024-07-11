舒華超大尺度深V「開到肚臍」！雪白反光超搶鏡 瀏覽量破9百萬
南韓女團(G)I-DLE帶著全新歌曲〈Klaxon〉回歸，明亮歡快的歌曲與繽紛燦爛、清涼卻不色情的視覺風格，為粉絲帶來別樣的夏日風情。日前，官方IG發出一段台灣籍成員舒華獨自宣傳新歌的「舞蹈挑戰」的影片，頂著一頭紅褐色長髮的她閃亮出場，除了超辣比基尼外，居然還穿上了深V泳裝，火辣的身材曲線完全藏不住。影片中的舒華一改往日「保守」形象，「白到反光」的胸部超級搶眼。沒想到影片才發布短短2天，瀏覽量竟衝破900萬，讓粉絲們再次感受到舒華的高人氣。
記者史平旭／綜合報導
擁有清純外型和爽朗性格的舒華，在團體中一直是人氣成員，身為老么的她也是其他成員姐姐們的開心果。近日 (G)I-DLE在官方IG中發布了一條舒華為新歌〈Klaxon〉宣傳的影片，影片中的舒華身著灰色無袖深V泳裝，搭配米白工裝褲在鏡頭前熱舞。平時穿衣「包緊緊」的舒華老是被粉絲調侃是「葉保守」，如今的她竟大破尺度，穿上中空泳裝，泳裝胸前領口甚至一口氣開到肚子，雪白酥胸一覽無遺，大秀白皙肌膚與火辣身材。該影片發布後，無論是按讚數量、還是點閱率都相當驚人，截自今（11）日瀏覽量已經超過940萬次，直奔千萬。
日前，舒華因出席柯震東、楊銘威的生日趴，在中國大陸引起軒然大波。中國粉絲認為舒華政治立場模糊，並且與「劣跡」、「台獨」藝人交流，直接把她「炎上」到微博熱搜，甚至出現不少無中生有的謠言，讓台灣與其他國家粉絲都相當擔心舒華的狀態和心理健康。好在如今新歌回歸，MV中舒華表現亮麗搶眼，似乎並沒有受到太大的影響，也讓擔心她的粉絲們鬆了一口氣。