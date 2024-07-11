快訊／「爺孫戀」林靖恩偷吃外送食物被活逮　警方依竊盜罪送辦

爺孫戀林靖恩行為脫序！6月削髮才說「我好多了」隔日突罵五字經

▲「爺孫戀」林靖恩（左）6月回歸社群喊話「我好多了」，隔日又突飆罵五字經，行為脫序讓人看了一頭霧水。（圖／翻攝林靖恩臉書）
▲「爺孫戀」林靖恩（左）6月回歸社群喊話「我好多了」，隔日又突飆罵五字經，行為脫序讓人看了一頭霧水。（圖／翻攝林靖恩臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

資深音樂人李坤城去年因大腸癌病逝，留下小40歲妻子林靖恩，兩人的「爺孫戀」轟動一時。林靖恩昨（10）日被抓到偷吃民眾的外送餐點，被警方依竊盜罪送辦。林靖恩爭議不斷，她年初消聲匿跡一段時間，6月才又回歸社群喊「我好多了」，隔日卻又爆罵髒話，狀況令人擔憂。

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林靖恩在李坤城過世後，和他的兒子李卓軒鬧翻，還爆出爭遺產、砸壞飯店電視、流落街頭等爭議。兩人和解後林靖恩消失半年，6月她終於更新社群，換上新的臉書大頭照，可見她將招牌長髮一口氣剪掉、拿下眼鏡，臉上戴著黑色口罩，並透露近況說：「我好多了。」接著又發文說：「我感受到了，謝謝。」雖然外界都看不明白她所說的意思，但看見林靖恩狀況好轉，網友對此感到欣慰。

▲「爺孫戀」林靖恩剪掉招牌長髮，消失半年後首度曝光近況。（圖／林靖恩臉書）
▲「爺孫戀」林靖恩剪掉招牌長髮，消失半年後首度曝光近況。（圖／林靖恩臉書）
不料，才過一天時間，林靖恩再度發文，她轉發「倉鼠用品二手買賣送養領養」社團的貼文，照片中可見到一隻倉鼠和一盒麻糬外觀極為相似，原PO寫上：「沒有買賣就沒有傷害」並附上一個大笑符號。林靖恩對此卻突然爆粗口大罵5字經髒話，「X你X雞X，要去死了沒？」沒頭沒尾的一句話，情緒看似不穩定。

▲林靖恩突飆5字經髒話，讓人看了匪夷所思。（圖／林靖恩臉書）
▲林靖恩突飆5字經髒話，讓人看了匪夷所思。（圖／林靖恩臉書）
林靖恩昨日深夜偷拿民眾外送訂購的餐點，坐在路邊就吃了起來，警方獲報後到場處理，訂購餐點的民眾不願追究，但她的行為已觸法，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。該民眾還在Threads上發文抱怨林靖恩，「等待報警的期間一直瞪我，態度囂張，毫無悔意。」

▲▼林靖恩被發現偷吃民眾外送。（圖／ins.vlog7 Threads）
▲林靖恩被發現偷吃民眾的外送餐點。（圖／ins.vlog7 Threads）

 

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