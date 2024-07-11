國民黨擬修法「全面租賃實價登錄」　內政部不挺：恐衝擊整體市場

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對此，劉世芳指出，內政部曾於111年邀集22個直轄市、縣(市)政府開會研商全面租賃實價登錄議題，其均認為租賃實價登錄雖有助租屋資訊之透明化，但租約屬私權契約範疇，由承租人及出租人本於契約自由原則，經雙方合意即為成立，目前如驟然推動全面實價登錄，對於租賃雙方及整體租屋市場仍可能造成影響衝擊，「建議現階段不宜全面推動」。
劉世芳續指，租屋市場因房東出租成本增加，可能造成其出租成本轉嫁或影響出租意願，導致租金上漲或減少 租屋釋出等，不利民眾租屋選擇及住居負擔。
劉世芳也說，租賃為債權行為，租約非以書面及登記為必要， 其契約成立情形及實際內容不易全面掌控，尤其目前租屋市場仍是以房東自行出租為主，驟然推動全面實價登錄，可能面臨出租人規避申報登錄， 但難以稽查落實執行；或遭有心出租人以不實作價登錄方式誤導扭曲租屋市場資訊等情形，影響提供租屋資訊之正確性。
劉世芳表示，另本提案增訂檢舉獎金機制，雖可協助租賃實價登錄稽查，惟以目前租屋市場而言，仍可能致租賃雙方關係緊張，影響市場安定。
劉世芳最後提到，內政部將持續推動租屋資訊透明化，目前規劃將透過已蒐集的租賃實價登錄、包租代管及租金補貼資料，在去識別化、個人資料保護、不修法原則下，儘速辦理區域租金行情等相關統計分析並適時對外發布，讓民眾更瞭解租賃市場情形，並兼顧出承租人個人資料隱私權益，健全租屋市場發展。