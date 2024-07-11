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國民黨擬修法「全面租賃實價登錄」　內政部不挺：恐衝擊整體市場

▲內政部長劉世芳說，修法恐對租屋市場造成衝擊。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
▲內政部長劉世芳說，修法恐對租屋市場造成衝擊。（圖／記者葉政勳攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

立法院內政委員會今（11）日審查國民黨團及國民黨立委牛煦庭等人提出的「租賃住宅市場發展及管理條例修正草案」，欲將「自行出租案件」納入實價登錄制度範圍，同時增訂檢舉獎金機制。對此，內政部長劉世芳表示，對於租賃雙方及整體租屋市場仍可能造成影響衝擊，「建議現階段不宜全面推動」。

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根據國民黨團提案說明，根據主計總處資料顯示，113 年3月租金指數達105.57再創歷史新高，由於現行租屋交易資訊揭露，僅針對不動產經紀業居間或代理成交之租賃案件及包租業之租賃住宅轉租案件須申報登錄資訊，對於「屋主自行出租者」無須申報，以致租賃資訊無法公開透明，使得政府無法掌握確切的房東與房客間租賃資料，產生租屋黑市問題，有必要完善租賃實價登錄制度。

對此，劉世芳指出，內政部曾於111年邀集22個直轄市、縣(市)政府開會研商全面租賃實價登錄議題，其均認為租賃實價登錄雖有助租屋資訊之透明化，但租約屬私權契約範疇，由承租人及出租人本於契約自由原則，經雙方合意即為成立，目前如驟然推動全面實價登錄，對於租賃雙方及整體租屋市場仍可能造成影響衝擊，「建議現階段不宜全面推動」。

劉世芳續指，租屋市場因房東出租成本增加，可能造成其出租成本轉嫁或影響出租意願，導致租金上漲或減少 租屋釋出等，不利民眾租屋選擇及住居負擔。

劉世芳也說，租賃為債權行為，租約非以書面及登記為必要， 其契約成立情形及實際內容不易全面掌控，尤其目前租屋市場仍是以房東自行出租為主，驟然推動全面實價登錄，可能面臨出租人規避申報登錄， 但難以稽查落實執行；或遭有心出租人以不實作價登錄方式誤導扭曲租屋市場資訊等情形，影響提供租屋資訊之正確性。

劉世芳表示，另本提案增訂檢舉獎金機制，雖可協助租賃實價登錄稽查，惟以目前租屋市場而言，仍可能致租賃雙方關係緊張，影響市場安定。

劉世芳最後提到，內政部將持續推動租屋資訊透明化，目前規劃將透過已蒐集的租賃實價登錄、包租代管及租金補貼資料，在去識別化、個人資料保護、不修法原則下，儘速辦理區域租金行情等相關統計分析並適時對外發布，讓民眾更瞭解租賃市場情形，並兼顧出承租人個人資料隱私權益，健全租屋市場發展。

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