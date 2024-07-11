黃國昌控火速處理廖俊松陳情 政院秀公文：照這邏輯所有都是火速
桃園市前市長鄭文燦涉貪案，民眾黨立委黃國昌質疑該土地變更案，不是一個人就可以辦得下來，質疑時任行政院秘書長卓榮泰火速配合辦理廖俊松陳情，對此行政院發言人陳世凱今（11）日秀出過往陳情案，有的處理時間為2天，而針對里長退職金編列僅一天時間，若按照黃國昌邏輯，所有案件都是「府院介入、火速處理」，希望委員能夠明察。
記者陳威叡／台北報導
黃國昌昨日提及鄭文燦涉貪案，認為該土地變更案不是一個人就可以辦得下來，表示時任總統府秘書長吳釗燮曾函請行政院處理，當時行政院秘書長卓榮泰也是火速處理此事。
對此陳世凱說，政府機關相當重視民眾意見，流程部分皆按照《行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點》規範來辦理與進行，無論是任何人來陳情都是如此。
陳世凱也說明，內文幾乎都會寫道「卓處逕復」，這是負責任的政府對人民民情應有的回應，外界質疑該案處理2天，而這裡有很多過去的案例，針對里長退職金編列，該案子處理時間為一天，還有一個自來水無法順利埋管，無力負擔費用盼政府協助，此案則是2天，另有學生錯過大學報名時間，總統府書函來政院，同樣用很快的速度處理。
陳世凱強調，沒有什麼火速不火速，這就是政院處理人民陳情正常程序，所謂府院介入， 若要照黃國昌的邏輯，所有案件都是「府院介入、火速處理」，希望委員能夠明察。