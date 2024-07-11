「班班喝鮮乳」低溫配送難題！教育部拚9月開學前 完成施行辦法
2025年紐西蘭乳品輸台零關稅，多位立委關心農業部因應措施，其中「班班喝鮮乳」引發地方政府反應低溫配送問題，並詢問教育部相關施行辦法，對此，教育部次長張廖萬堅在立法院教文會上指出，會在7月底前提出初步方案，並努力於9月開學前提出辦法。
記者林莞茜／綜合報導
台紐2013年簽署經濟合作協定（ANZTEC），2025年紐西蘭乳品輸銷台灣關稅將降至零，為降低對我國酪農衝擊，農業部規畫從今年9月起，提供全台國小與附設幼兒園學童，每周喝2次國產鮮乳。
國民黨籍立委葛如鈞今日在立法院質詢時指出，有地方政府反映鮮乳低溫配送問題，以及目前仍未收到執行公文，向教育部詢問相關執行辦法與細節。
對此，教育部次長張廖萬堅表示，鮮乳存放的環境與條件相對比較嚴格，但因政策是由農業部主導，目前由行政院的食安辦公室進行跨部會協調，教育部會去了解配送數量，7月底前會提出初步方案，會努力在9月開學前提出辦法，另針對學童因身體因素無法喝牛奶，將提供加鈣豆奶這個選項。
國民黨立委葛如鈞追問，農業部補助鮮乳每瓶14元，但市售鮮乳最低每瓶18.5元，是否出現經費不足問題，教育部是如何編列經費補足？
張廖萬堅回應，政策目前是由行政院裁示，由農業部支付下半年度費用。