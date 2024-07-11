「抓酒駕的我是混蛋嗎？」警見工人被罰18萬懊悔：毀了老實人一生

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事實上，根據現行版本的《道路交通管理處罰條例》，汽機車駕駛人有「駕駛汽車行經警察機關設有告示執行取締酒駕勤務處所，不依指示停車接受稽查」、「拒絕接受酒精濃度測試者」等行為時，將直接處18萬元罰鍰，並移置保管車輛，吊銷駕照。
因此按照規定，駕駛將收到18萬元的罰鍰，並進行扣牌扣車、吊銷駕照，沒想到此時60歲駕駛開始哀嘆，自己每天都只賺1000多元，不知這18萬元罰鍰之後要怎麼還完。
此話一出，也讓抓到酒駕的員警陷入負面情緒，認為對方看起來就是老實做工人，「這樣開下去是不是間接毀了他接下來的生活，對我來講這只是一兩支嘉獎的事，但對對方來說卻是影響一輩子，唉」。
而文章曝光後，隨即引爆輿論譁然，大多數人仍堅持喝酒就不該上路，「改天這個老實人可能就毀了別人的家庭」。隨著貼文廣傳，該員警也再度發文解釋，自己也認為酒駕的確不對，但台灣罰則與標準仍值得討論，「闖紅燈、併排停車、駕駛時使用行動裝置等行為，都比喝3罐啤酒就會酒測值超標在0.15-0.25mg/l的人還危險，更容易造成交通事故，那麼低的標準來苛以那麼重的罰責，是我目前覺得抓酒駕很痛苦的主要原因」。
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