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「抓酒駕的我是混蛋嗎？」警見工人被罰18萬懊悔：毀了老實人一生

▲酒駕害人又害己！喝酒後心存僥倖上路，不只可能釀成悲劇，還會讓其他人陷入危險。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲酒駕害人又害己！喝酒後心存僥倖上路，不只可能釀成悲劇，還會讓其他人陷入危險。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者潘毅／綜合報導

酒駕害人又害己！喝酒後心存僥倖上路，不只可能釀成悲劇，還會讓其他人陷入危險。不過近期有一名基層員警，抓到了一位年約60歲的工人酒駕，沒想到對方卻一番話卻讓年輕員警陷入負面情緒，不禁自我懷疑：「抓酒駕的我是混蛋嗎？」

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一位員警在社群Threads平台上分享工作心聲，在9日當天執勤巡邏時，抓到了一位60歲工人身上有酒氣還開車，因此要求進行酒測，不過駕駛選擇拒測。

▲高市警局為遏止中秋節連假期間酒駕發生，將自9月28日起將連續3天執行取締酒駕大執法專案，動員17個分局採多點式路檢同步執行。(圖／高市交通大隊提供)
▲酒測臨檢示意圖，與本文無關。(圖／高市交通大隊提供)
事實上，根據現行版本的《道路交通管理處罰條例》，汽機車駕駛人有「駕駛汽車行經警察機關設有告示執行取締酒駕勤務處所，不依指示停車接受稽查」、「拒絕接受酒精濃度測試者」等行為時，將直接處18萬元罰鍰，並移置保管車輛，吊銷駕照。

因此按照規定，駕駛將收到18萬元的罰鍰，並進行扣牌扣車、吊銷駕照，沒想到此時60歲駕駛開始哀嘆，自己每天都只賺1000多元，不知這18萬元罰鍰之後要怎麼還完。

此話一出，也讓抓到酒駕的員警陷入負面情緒，認為對方看起來就是老實做工人，「這樣開下去是不是間接毀了他接下來的生活，對我來講這只是一兩支嘉獎的事，但對對方來說卻是影響一輩子，唉」。

而文章曝光後，隨即引爆輿論譁然，大多數人仍堅持喝酒就不該上路，「改天這個老實人可能就毀了別人的家庭」。隨著貼文廣傳，該員警也再度發文解釋，自己也認為酒駕的確不對，但台灣罰則與標準仍值得討論，「闖紅燈、併排停車、駕駛時使用行動裝置等行為，都比喝3罐啤酒就會酒測值超標在0.15-0.25mg/l的人還危險，更容易造成交通事故，那麼低的標準來苛以那麼重的罰責，是我目前覺得抓酒駕很痛苦的主要原因」。

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