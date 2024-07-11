影／Curry助攻詹皇「空接」灌籃！美國男籃熱身賽86:72大勝加拿大

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場比賽前，Kawhi Leonard因傷退出，而Kevin Durant則是因傷缺陣，不過美國隊還是憑藉著雄厚的戰力拿下勝利。在此役首節加拿大一度以21：14領先，但之後美國隊追趕上來，最終拿下勝利。
去年有參加FIBA世界盃賽事的Anthony Edwards這一場拿下13分，為美國男籃全隊最高，Curry攻下12分，Jrue Holiday進帳11分，Anthony Davis繳出10分11籃板4阻攻的「雙十」數據，James斬獲7分5籃板3助攻3抄截。
加拿大方面，主將Shai Gilgeous-Alexander全場10中3，得到10分；Dillon Brooks攻下10分，Kelly Olynyk得到9分；另一名主力後衛Jamal Murray失常，8中2中僅有5分。
Curry與詹皇配合 空接暴扣點燃球迷情緒
賽後James聚集所有美國隊球員在場上總結比賽內容，之後他也接受了採訪，Curry就在一旁跳起舞來，團隊氛圍相當不錯。Curry今天在場上打的活躍，在一次切入上籃完成「三分打」之後，他也做出搞笑表情，吸引鎂光燈目光。
這是James、Curry和KD三人首次在國際賽連線，前兩者今天在比賽中也有亮眼配合，第三節進行到5分多鐘時，快攻反擊中Curry將球高高跑起，James跟進完成暴扣，讓全場陷入沸騰。美國男籃也分享了這一回合並寫道：「這是我們一直在等的！」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。