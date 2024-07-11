台灣太熱！曾馨瑩帶女兒去捷克避暑　郭台銘「10億夢幻古堡」曝光

林靖恩談「爺孫戀」遭斷絕關係！與爸爸和好送醫戒菸　出院就闖禍

▲曾和李坤城（左）談「爺孫戀」的林靖恩，遭到爸爸斷絕關係，如今父女倆已和好，林父還將她送醫戒菸，沒想到一出院就闖禍。（圖／林靖恩臉書）
▲曾和李坤城（左）談「爺孫戀」的林靖恩，遭到爸爸斷絕關係，如今父女倆已和好，林父還將她送醫戒菸，沒想到一出院就闖禍。（圖／林靖恩臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

資深音樂人李坤城去年4月病逝，留下小40歲妻子林靖恩，兩人的「爺孫戀」轟動一時。林靖恩昨（10）日被抓到偷吃民眾的外送餐點，被警方依竊盜罪送辦。而她因為與李坤城相戀，父親被她氣到與她斷絕往來，不過林靖恩數月前已經與父親和好，也搬回家中，林父還帶女兒到醫院戒菸酒，沒想到才出院一周又闖禍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《ETtoday新聞雲》報導，林靖恩與爸爸因為李坤城而翻臉，不過父女倆在數月前已和好，林父還帶著女兒到醫院戒菸、戒酒，狀況好轉後才離開醫院回家，不料才出院一周又發生偷吃民眾餐點一事，也讓林父相當無奈。

▲李坤城（左）2012年與還在就讀高中的林靖恩（右）交往。（圖／翻攝自李坤城臉書）
▲李坤城（左）到林父家認識林靖恩，兩人相差40歲成為戀人。（圖／翻攝自李坤城臉書）
李坤城當年來到林父家中觀賞特殊的黑膠唱片，有意追求林靖恩的姊姊無果，後來才將目標轉到17歲的林靖恩身上。兩人相差40歲成為戀人，林父氣得提告「妨害家庭」，並切斷金援與林靖恩斷絕往來，當時林靖恩的阿嬤受訪時失望的說：「她爸已經不把她當女兒了…就算她回來找他們，林家也不想認她了啦！」

去年李坤城過世後，有媒體致電林父，他冷漠回答「林靖恩已經跟我沒關係了，問我幹嘛？」如今女兒狀況不穩，他接回家照顧，卻又不斷惹禍，讓做父親的憂心忡忡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

快訊／「爺孫戀」林靖恩偷吃外送食物被活逮　警方依竊盜罪送辦

「爺孫戀」林靖恩飆罵5字經！疑似情緒不穩突嗆：要去死了沒？

「爺孫戀」林靖恩脫序消失半年現身了！削髮判若兩人　4字曝近況

五月天阿信喊話央視遭炎上！深夜IG發聲「在憤怒與恐懼後」又刪文

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代