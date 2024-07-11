林靖恩談「爺孫戀」遭斷絕關係！與爸爸和好送醫戒菸 出院就闖禍
資深音樂人李坤城去年4月病逝，留下小40歲妻子林靖恩，兩人的「爺孫戀」轟動一時。林靖恩昨（10）日被抓到偷吃民眾的外送餐點，被警方依竊盜罪送辦。而她因為與李坤城相戀，父親被她氣到與她斷絕往來，不過林靖恩數月前已經與父親和好，也搬回家中，林父還帶女兒到醫院戒菸酒，沒想到才出院一周又闖禍。
記者薛羽彤／綜合報導
據《ETtoday新聞雲》報導，林靖恩與爸爸因為李坤城而翻臉，不過父女倆在數月前已和好，林父還帶著女兒到醫院戒菸、戒酒，狀況好轉後才離開醫院回家，不料才出院一周又發生偷吃民眾餐點一事，也讓林父相當無奈。
李坤城當年來到林父家中觀賞特殊的黑膠唱片，有意追求林靖恩的姊姊無果，後來才將目標轉到17歲的林靖恩身上。兩人相差40歲成為戀人，林父氣得提告「妨害家庭」，並切斷金援與林靖恩斷絕往來，當時林靖恩的阿嬤受訪時失望的說：「她爸已經不把她當女兒了…就算她回來找他們，林家也不想認她了啦！」
去年李坤城過世後，有媒體致電林父，他冷漠回答「林靖恩已經跟我沒關係了，問我幹嘛？」如今女兒狀況不穩，他接回家照顧，卻又不斷惹禍，讓做父親的憂心忡忡。