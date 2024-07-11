中職明星賽彩蛋來了！「國防部長」張育成可望參戰成為特別嘉賓
張育成來了！中職明星賽預計在7月20、21日登場，今年在明星賽應援部分特別採取「全場環形應援」，兩日各60位女孩讓球迷朋友全場同樂不冷場，藝人嘉賓助陣明星賽，週六「丁噹」、「鼓鼓 呂思緯」聯手嗨翻大巨蛋，週日「蘇慧倫」、「Bii 畢書盡」帶給大家最特別的音樂饗宴。晚間明星對抗賽由世界12強中華隊交手中職明星隊，豪華陣容重磅出擊，兩隊交戰精彩可期。不過因為富邦悍將今（11）日宣布「國防部長」張育成加盟，他也有機會在未來的明星賽中登場，中職會長蔡其昌今天透露，「一定會讓他參加」，至於要以何種方式參與，還要跟富邦悍將討論。
記者吳政紘/台北報導
張育成強勢加盟 將成中職指標
張育成今天以3.5年，總值9250萬的天價加盟富邦悍將，超越林智勝、江少慶的合約，成為中職史上最高薪球員，張育成的天價合約，也讓人期待他未來在中職明星賽大顯身手。
張育成預計12日在新莊球場出戰統一獅隊，也是他生涯首度出賽，此外，富邦球團也宣布，張育成會參加之後的大巨蛋賽事，但並未提出明星賽規劃。
張育成預計將以富邦悍將球員身分參與明星賽，中職會長蔡其昌表示：「因為我們一開始規劃時，的確有想到，但他在6月時尚未決定要回來，所以不敢貿然列入。」但蔡其昌也說，「一定會讓他參加（明星賽）。」不會讓球迷失望。
中職明星賽今年將以中華隊12強名單出戰中職明星賽，以張育成的實力，一定可以入選12強中華隊，不過因為總教練曾豪駒等都已經安排好球員，張育成是否可以打中華隊還是中職明星賽，目前尚未有答案。