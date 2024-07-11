射3箭救稻米產業！農業部：漲公糧不是最佳解方

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針對立法院部分立委提案公糧收購價格調漲8元以後，農業部表示，產業鏈生產成本也會因為公糧收購價格提高後隨之調漲，農民收益反而會被稀釋。由於國內生產之稻穀，販售市面不繳公糧之數量約占7成，針對不繳公糧習於將稻穀販售市場或契作之稻農，反而易因公糧價格提高，帶動生產成本調漲，而降低收入。
考量農業不只有稻米產業，還有其他果樹、蔬菜、花卉、雜糧特作等產業，這些產業不會因為公糧價格提高而受益，反而會因產業成本提高，且排擠預算而影響發展。另增加公糧收購價8元，種稻面積預估將增加至27萬公頃，所需收購經費194.6億元，相較113年收購預算81.6億元，還需增加113億元，將增加政府財政負擔，排擠其他農業政策經費。
為進一步確保農民收益，農業部規劃2期不種稻轉作獎勵，針對第2期作原種稻土地，經輔導轉種植綠色環境給付計畫之轉(契)作作物及地方特色作物者，加碼給予獎勵，及「1集、2轉、3加3」策略，以維持稻米供需平穩，產業均衡發展，始為有效提升農民收益作為。
農業部解釋，策略內容包含「1集」精進稻米產銷契作集團產區，引導農民加入集團產區，種植特色米品種，並鼓勵集團產區拓展外銷，有助契作價格提高；「2轉」加強推動旱作雜糧措施，引導特定區位內，第1期作原種稻面積轉為種植旱作雜糧，增加轉旱作雜糧拉力，提升雜糧自主供應，紓緩用水壓力；「3加3」提高水稻收入保險優質加強型目標價格，增加對種植優質稻米的農民收益保障，加強產業風險韌性，促進稻米產業升級提升消費拉力，開發多元米糧加工品，強化行銷量能，加強米糧加工品外銷，並降低市場存糧，引導糧商提高收購價格購買所需自營糧，確保農民收益。
農業部強調，保障農民收益及確保糧食安全，是農業施政的核心理念，將持續調整產業結構，加速平衡供需，加強產業多樣化及替代性，以利各產業間均衡及永續發展，提升我國糧食安全韌性，只有降低稻作種植面積，達成稻米供需平衡，並藉由2期不種稻轉作獎勵及「1集、2轉、3加3」策略，實質提高民糧價格，方能在兼顧糧食安全下，達到真正提升整體稻農收益、真正調整稻米產業結構、真正達到農業永續發展及真正確保糧食安全自主的目標。