高虹安案7/24宣判罷免風起？議員捍衛市長：只讓她做1年半不公平
7月起政壇司法案連燒，繼鄭文燦案之後，新竹市長高虹安涉詐助理費案一審也將在24日宣判。民眾黨新竹市議員宋品瑩強調，高虹安上任後，舉凡關埔空橋、增設學校跟凍卵政策等，都有一步步執行，「非常努力實踐政見」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨新竹市長高虹安過去任時立委期間，涉嫌詐領助理酬金、加班費遭起訴，北院預計24日一審宣判。白營新竹市議員宋品瑩10日在YouTube《52直播間》節目接受媒體人黃揚明專訪，談到7月政壇司法案狂燒、朝野對抗衍生「大罷免時代」等效應，如果有人發動罷免高虹安，要怎麼捍衛？宋品瑩則強調，她認為新市長上任至少要給他4年實現承諾，「只給她一年半，說真的不太公平」。
宋品瑩認為，高虹安自從上任市長後，關埔空橋已經要開工，其他像是增設學校、凍卵政策等政見，也都一步步執行中。至於外界質疑高虹安上任後，沒挖出什麼「大秘寶」。宋品瑩則解釋，其實新竹棒球場的相關資料，市府都已送監察院，「但監察院沒有什麼動作」。「永恆之丘」納骨塔，監院則僅回覆「設計上無法十全十美」，案子送監院都沒什麼用。
黃揚明也關心民眾黨議員在新竹市少數，如何紮根？宋品瑩則回應，雖然在新竹民眾黨市議員是少數弱勢，但市長也是民眾黨籍，「只要做出很多政績，對我們來說就很加分」。她認為，高虹安若能做出跟藍綠不一樣的東西，是民眾黨在新竹市最快紮根的方法。