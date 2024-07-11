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韓1010萬甜美吃播主「遭男友暴打拍下性愛片」！他被告後輕生身亡

▲tzuyang是南韓知名的吃貨YouTuber，但私下的她長期被前男友勒索、家暴，甚至還被拍下性愛片，遭遇淒慘。（圖／tzuyang쯔양 YouTube）
▲tzuyang是南韓知名的吃貨YouTuber，但私下的她長期被前男友勒索、家暴，甚至還被拍下性愛片，遭遇淒慘。（圖／tzuyang쯔양 YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓知名吃播主tzuyang長相甜美，擁有吃不胖的體質，每每上架新影片總是破百萬瀏覽，她的YouTube頻道已累積1010萬人訂閱；結果她今（11）日突然開直播，內容並非介紹美食，而是自訴被男友偷拍性愛片、家暴長達4年的祕密，賺的40億韓元（約台幣1億元）也全被拿走，律師亦公布tzuyang被打的照片，tzuyang講到哭出來，前男友則因為被告選擇輕生，消息震驚全網。

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▲tzuyang今天在律師的陪同下公開被拍不雅片、家暴的祕密。（圖／tzuyang쯔양 YouTube）
▲tzuyang今天在律師的陪同下公開被拍不雅片、家暴的祕密。（圖／tzuyang쯔양 YouTube）
tzuyang尚未開設YouTube時結識前男友，交往期間前男友竟偷偷拍下她的私密影片，威脅tzuyang去酒店工作，不答應幫忙賺錢就會被打，tzuyang最後才當起YouTuber當吃播主賺錢。

tzuyang因為食量驚人，紅到連劉在錫都認識，當YouTube頻道觀看數越來越高，她的前男友就創立公司，逼tzuyang簽下「收入7比3分配」的合約，但tzuyang卻一毛都沒拿到，經營頻道5年來的40億韓元收入全被前男友拿走，tzuyang最後什麼都不要，甚至把所有積蓄給前男友，求對方離開自己，但前男友卻找上tzuyang的朋友勒索2億韓元（約台幣510萬元），相當無恥。

tzuyang講到落淚，她說：「我不想透過任何方式讓這件事曝光，如果被公開了，我曾考慮過是不是要退出業界。」但最後身心俱疲，便決定公開此事。tzuyang的律師也公開多張tzuyang被家暴的照片和對話紀錄，並以性暴力、施暴、勒索等罪名向加害者提出刑事訴訟，沒想到前男友竟輕生過世，案件被迫結案。

因為tzuyang的高知名度，她被打的消息引發各界關注，許多網友也在tzuyang的影片下留言打氣，希望她經歷這些事情後，往後日子能過得順遂，祈禱tzuyang身心健康，儘早走出前男友的陰影。

▲tzuyang被前男友家暴長達4年，遭遇讓網友相當不捨。（圖／tzuyang쯔양 YouTube）
▲tzuyang被前男友家暴長達4年，遭遇讓網友相當不捨。（圖／tzuyang쯔양 YouTube）
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