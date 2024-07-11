韓1010萬甜美吃播主「遭男友暴打拍下性愛片」！他被告後輕生身亡

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tzuyang因為食量驚人，紅到連劉在錫都認識，當YouTube頻道觀看數越來越高，她的前男友就創立公司，逼tzuyang簽下「收入7比3分配」的合約，但tzuyang卻一毛都沒拿到，經營頻道5年來的40億韓元收入全被前男友拿走，tzuyang最後什麼都不要，甚至把所有積蓄給前男友，求對方離開自己，但前男友卻找上tzuyang的朋友勒索2億韓元（約台幣510萬元），相當無恥。
tzuyang講到落淚，她說：「我不想透過任何方式讓這件事曝光，如果被公開了，我曾考慮過是不是要退出業界。」但最後身心俱疲，便決定公開此事。tzuyang的律師也公開多張tzuyang被家暴的照片和對話紀錄，並以性暴力、施暴、勒索等罪名向加害者提出刑事訴訟，沒想到前男友竟輕生過世，案件被迫結案。
因為tzuyang的高知名度，她被打的消息引發各界關注，許多網友也在tzuyang的影片下留言打氣，希望她經歷這些事情後，往後日子能過得順遂，祈禱tzuyang身心健康，儘早走出前男友的陰影。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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