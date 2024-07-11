暑假「最強免費景點」隱身在台北！爽吹冷氣還不會擠　去過都推爆

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作家「藍白拖」在臉書粉專分享，炎炎暑假不知要去哪消暑的話，他非常推薦「蒙藏文化館」，現在也有茶文化特展，「我認為是全台最魔幻的景點，可以看蒙古和西藏的生活模樣。」
此外，在現場不但免門票又可以吹冷氣，藍白拖也提到，更棒的是，同時間參觀民眾不會太多，因此也不會擁擠，參觀起來很舒服。
不少曾去過的旅客也紛紛大讚，「我帶夏令營的小朋友們去參觀！他們超開心」 、「之前曾造訪過，現場解說員十分盡責，聽完導覽都會想去西藏、蒙古觀光了」 。
「最強免費景點」低調隱身台北！去過旅客都推爆：收穫超多
實際查詢位於大安區的「蒙藏文化館」，發現該景點的Google評價高達4.6顆星，去過的旅客都相當推薦，雖然免門票，但現場館藏也相當豐富，甚至還有從馬來西亞慕名而來的旅客，也對於「蒙藏文化館」的展品感到驚喜。
許多旅客也大讚，「蒙藏文化館」導覽人員相當有耐心，對旅客詳細解說各種蒙古、西藏的文化特色，導覽時間約一個小時，十人團體還可預約蒙藏服裝體驗，可以說是相當用心的低調景點。
此外，逛完「蒙藏文化館」之後，附近還有師大美術館、大安森林公園等其他景點，因此可以好好安排個一日遊，不怕逛完沒地方可以去。
🟡蒙藏文化館旅遊資訊
地點：台北市大安區青田街8巷3號
入場方式：免門票，只需要登記參觀者的姓名、人數與入場時間
Google評價：極度推薦，平均評價4.6顆星。
特色：展示許多蒙古、西藏的稀有珍貴文物，同時介紹當地飲食、宗教文化，近期舉辦的「 茶文化特展」 ，如果提前預約體驗活動，還可以喝到「捏糌粑及西藏奶茶」。
「茶文化特展」 團體預約連結