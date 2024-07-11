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首創日本國產牛吃到飽！4天加送A5和牛　一菜來自東京車站大飯店

▲「JR東日本大飯店台北」三週年慶，Brilliant鉑麗安全日餐廳推「日本美食祭」，端出飯店自助餐廳首創的日本國產牛吃到飽，且今（11）日至7月14日加碼送一人一份日本A5和牛。Brilliant鉑麗安全日餐廳最低每人餐價為中午1,480元起。（圖／JR東日本台北提供）
▲「JR東日本大飯店台北」三週年慶，Brilliant鉑麗安全日餐廳推「日本美食祭」，端出飯店自助餐廳首創的日本國產牛吃到飽，且今（11）日至7月14日加碼送一人一份日本A5和牛。Brilliant鉑麗安全日餐廳最低每人餐價為中午1,480元起。（圖／JR東日本台北提供）

記者葉盛耀/綜合報導

JR東日本大飯店台北開幕三週年，由日籍行政總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)親自來台坐鎮指導，即日起至9月4日在JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」，有罕見的日本國產牛吃到飽活動，且今（11）日至7月14日更有日本A5和牛每人一份，另有一道比照日本東京車站飯店的牛肉咖哩鍋，更是必吃，加上各式招牌菜以及多樣海港直送新鮮魚貨，最低每人餐價為中午1,480元起。

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來自日本的總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)為現任JR東日本集團NIPPON HOTEL及日本百年歷史飯店東京車站大飯店總料理長，兼任JR東日本大飯店台北行政總主廚，師承日本首位榮獲米其林星級主廚的日本人—中村勝宏 (Katsuhiro Nakamura)。曾歷經法國米其林三星餐廳培訓，2008年成為八大工業國高峰會議「北海道洞爺湖峰會」晚宴團隊成員之一。自2011年至今，擔任JR東日本集團旗下東京車站大飯店的總主廚。

▲總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)為現任JR東日本集團NIPPON HOTEL及日本百年歷史飯店東京車站大飯店總料理長，此次特地為了JR東日本飯店台北三週年慶而特地來台。（圖／JR東日本飯店台北提供）
▲總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)為現任JR東日本集團NIPPON HOTEL及日本百年歷史飯店東京車站大飯店總料理長，此次特地為了JR東日本飯店台北三週年慶而特地來台。（圖／JR東日本飯店台北提供）
此次，JR東日本大飯店三週年慶，石原雅弘特地親自來台坐鎮台北Brilliant鉑麗安全日餐廳，與主廚陳永儒(Kevin Chen)共同推出「日本美食祭」，並有全台飯店自助餐廳中首見的日本國產牛吃到飽活動，將日本國產牛簡單煎香，搭上橙醋醬，吃起來香嫩不油膩。

▲Brilliant鉑麗安自助餐本次也推出日本國產牛吃到飽，與限定4天A5和牛吃到飽。（圖／記者葉盛耀攝）
▲Brilliant鉑麗安自助餐本次推出日本國產牛吃到飽，與限定4天每人一份A5和牛。（圖／記者葉盛耀攝）
▲日本國產牛薄切，直接香煎搭上橙醋醬就相當美味。（圖／記者葉盛耀）
▲日本國產牛薄切，直接香煎後，搭上橙醋醬就相當美味。（圖／記者葉盛耀）
所謂的日本F1國產牛，是指日本和牛與乳牛的第一代混種牛，也是日本市占率最高的牛肉品種，號稱有接近美國PRIME等級柔嫩多汁的肉質。

而日本和牛則是專指「只有出產於日本的和牛」才能有「WAGYU和牛」此稱號，而國人所熟知的A5日本和牛則更是有著最佳的肉質以及最美油花分佈，香氣也濃厚迷人。也因此，今（11）日至7月14日這四天，鉑麗安自助餐也同樣加碼推出限量的「日本A5等級黑毛和牛二吃」包含現煎牛排、香煎牛肉等兩種做法，每人一份。

▲今（11）日至7月14日這四天，在JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳同樣還推出限量的「日本A5等級黑毛和牛二吃」，包含現煎牛排、香煎牛肉等兩種做法。（圖／記者葉盛耀攝）
▲今（11）日至7月14日這四天，在JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳同樣還推出每人限量的「日本A5等級黑毛和牛二吃」，包含現煎牛排、香煎牛肉等兩種做法。（圖／記者葉盛耀攝）
此次日本美食祭Brilliant鉑麗安自助餐推出的菜色，還有由總主廚石原雅弘帶來、與日本東京車站大飯店同步推出的「牛肉咖哩鍋」，以獨家黃金比例製作咖哩醬，特別加上A5黑毛和牛油脂筋膜及蔬菜一起熬煮，特別濃香。另外還包含一直受顧客歡迎的威靈頓牛排、普羅旺斯香草烤羊肋排、法式燉牛舌等，再加上蔥燒和牛握壽司、鰻魚手捲、明太子烤生蠔等菜色。

更有日式手作銅鑼燒，以及始於日本江戶時期傳統甜點「羊羹」、「葛餅」、「櫻餅」、「蕨餅」、「水果大福」等甜點。平日週一至週四午、晚餐及週五午餐成人每人1,480元起、假日週五晚餐及週六日午晚餐成人每人1,680元。

▲此次菜色還有一道比照日本東京車站飯店的牛肉咖哩鍋，味道香濃、風味道地。（圖／記者葉盛耀攝）
▲此次菜色還有一道比照日本東京車站飯店的牛肉咖哩鍋，是該飯店招牌料理，味道香濃、風味道地。（圖／記者葉盛耀攝）
飯店週年慶期間消費者於餐廳消費滿3000元即可獲得「Colorful Coupon」乙本，內容有自助餐下午茶七折優惠券、凱華樓中華料理1,000元抵用券、HAYASE日本料理用餐加贈牛舌兌換券、客房升等券等多種好禮。

另外，台北喜來登大飯店的招牌牛排館「安東廳」，則是吃得到坊間難得的「極黑金牌和牛」，由米其林星廚吳小芳顧問與主廚蔡世上聯手以「香料意韻」為主題，即日起推出10款全新夏季菜色，從墨西哥煙燻辣椒、日本柚子、辣味青醬等入饌，透過各式辛香料運用為料理增香並提振炎夏食慾。

其中全新亮點為首度登場的美國蛇河農場「極黑金牌和牛」，以一般牛隻4倍的緩飼成就出以奶油刀即可劃開的極品柔嫩肉質，精選肋眼、菲力、牛小排及紐約客四大部位，吸引頂級牛排饕客嚐鮮。夏季單點菜單300元+10%起、精選套餐2,080元+10%起。

▲台北喜來登大飯店的招牌牛排館「安東廳」，由米其林星廚吳小芳顧問與主廚蔡世上聯手以「香料意韻」為主題的一系列菜色，包含「極黑金牌和牛」。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登大飯店的招牌牛排館「安東廳」，由米其林星廚吳小芳顧問與主廚蔡世上聯手以「香料意韻」為主題的一系列菜色，包含「極黑金牌和牛」。（圖／台北喜來登提供）

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