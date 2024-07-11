快訊／「爺孫戀」林靖恩偷吃外送食物被活逮　警方依竊盜罪送辦

郭泓志《上船了》被爆私找工作人員表達不滿　好勝心強狂練划船

▲郭泓志參與節目《上船了各位！》很在意整個團隊安全，被製作人說他私下找工作人員表達不滿，希望團隊更好。（圖／三立提供）
▲郭泓志參與節目《上船了各位！》很在意整個團隊安全，被製作人說他私下找工作人員表達不滿，希望團隊更好。（圖／三立提供）

記者林奕如／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造實境冒險節目《上船了各位！》，找來藝人胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美，完成了人生中不可能的跨國任務挑戰。郭泓志個性不服輸，第一次錄影表現落後隊員，花一個月時間猛練划船，讓人大吃驚。他也很在意整個團隊安全，製作人記得在花蓮第一場破浪那天，晚上他私下找了工作人員表達不滿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
製作人透露，郭泓志以為是為了節目效果，讓大家在危險的高浪去做破浪，也以為節目組沒有安全維護，甚至以為教練百八是被節目組逼迫的，後來教練特別去找郭泓志說明，「我們是做過萬全的評估，也有許多戒護人員在現場，我是自己評估後可以拍攝，沒有被節目組逼迫。」他才理解，但郭泓志事後也有說明，之前曾經看過有青少年海邊出事，因此特別擔心。

▲郭泓志《上船了》被爆私找工作人員表達不滿　好勝心強狂練划船。（圖／三立提供）
▲郭泓志在節目《上船了》猛練習，展現不服輸的個性。（圖／三立提供）
郭泓志是前職業棒球選手，這次節目中展現出他個人的完整特質，像「不服輸」，第一次錄影因為體型及不熟水性，表現落後隊員，在第二次錄影前、中間一個月內，自己找教練在高雄、南投拼命練習，第二次錄影表現突飛猛進。二是「專注」，他只想划船，對安排其他題材不是那麼有耐心，因為心急，所以想趕快在有限時間內划船練習。三則是「服從」，郭泓志很聽教練的話，對總教練百八，很能快速理解教練的訓練用意跟指令，會協助去轉譯給其他隊員，再來就是「老大哥般穩重」，讓另外6位藝人隊員蠻聽他的話，基本上郭泓志意見出來，大家是跟從的，他也不冒高風險，是理性型隊員，跟KID互補。

製作人眼中所看到的的郭泓志，因為第一次在台中造浪池翻船後，就私下去找了所有輕艇國手密集練習，並且天天往日月潭跑，去不了中部就在南部蓮池潭練習，總共練習接近20次，去花蓮破浪時，雖然一開始還是有翻船，但進步神速，讓眾人大吃一驚。體育系出生的夏浦洋也很怕郭泓志，一開始來當第8人時，甚至說最不想跟他一隊，結果跟他幾乎都是一隊，最後也發現郭泓志其實很溫暖，最照顧他。

而在拍攝時也會有輕鬆的一面，郭泓志幹話非常多，跟KID成為節目組「五四三幹話最佳拍檔」，跟製作人和導演互動中也是這樣。但是，當他老婆兒子在的時候，他完全變了個人，非常正經。製作人更透露郭泓志若想要達成某個目標，「纏人工夫」就會發揮到極限，像纏住輕艇教練、學員們，纏著他們教他所有技巧、陪他練習。

《上船了各位》出發前不能錯過4節目！「這檔」開播8年難被超越

這3檔生存實境節目必看！《上船了各位》划船60hr到日本超刺激

《上船了》邀辣個男人來了！「日本第一牛郎」羅蘭登台：喜歡台灣

第一牛郎羅蘭認證！讚郭泓志適合當男公關　首曝來台開男模店計畫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選