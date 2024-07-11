Jennie室內吸菸遭炎上！工作人員出面發聲 還原全過程喊：很傷心
南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie，因為甜美的長相和時尚的穿搭，被封為「人間香奈兒」，而在全球各地都擁有超高人氣的她，近日卻被爆出「室內吸菸」的爭議，不僅在梳化時抽電子菸，還朝化妝師吐出煙霧，讓粉絲相當震驚，也遭到網友怒轟，雖然Jennie的個人工作室出面發聲致歉，不過風波仍持續延燒。如今，1名自稱當時有在現場的工作人員出面替Jennie說話，表示看見Jennie被誤會非常傷心，還指出她在抽菸前有詢問，而且當時窗戶是打開的狀態。
記者施以慧／綜合報導
由於Jennie在室內吸菸一事，遭到全網大力抨擊，1名自稱是工作人員的網友表示他看見Jennie被誤會很傷心，所以決定跳出來替Jennie反擊，「影片出現的地方是時裝秀等待現場，並不是禁菸的地方，且當時Jennie有先詢問是否能抽菸，且是在窗戶打開的情況下抽的。」
至於對著工作人員吐煙的事實，該名人員則還原當時過程，那時該名化妝師正在找口紅，Jennie剛好吐出煙霧，當下她也立即向化妝師道歉，而該名化妝師則表示自己也有吸菸，所以並不介意。
而這名工作人員的言論曝光後，網友也紛紛力挺：「說實話她本人已經道歉了，且工作人員也沒有什麼怨言，那網友們也沒必要揪著不放了」、「或許就是這份真誠，才會讓工作人員看不下去了站出來替她說話」、「不討論別的，單純就工作人員出來為她發聲這一點，真的表明她本身就是很好的人。」