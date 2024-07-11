美國雜誌評「2024全球最佳國際線航空公司」 長榮航空蟬聯第10名
繼獲得SKYTRAX「全球十大最佳航空公司」第8名後，長榮航空日前再度入選美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure，蟬聯2024全球最佳國際線航空公司（World’s Best International Airline）第10名，與新加坡航空、阿聯酋航空、卡達航空等入選前10大行列。
記者魏妤庭／台北報導
Travel + Leisure每年舉辦全球旅遊產業評比調查，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，今年共有將近18.6萬名讀者參與評選，共收到超過70萬筆投票數。其評選結果具有消費者指標參考意義，受到觀光旅遊產業重視。
此次航空業評比項目，包含包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價，長榮航空蟬聯第10名。其他入選航空公司則包含新加坡航空、法國商務航空、阿聯酋航空、全日空、卡達航空、大韓航空、日本航空、泰國航空、阿提哈德航空等。
長榮航空表示，去年載客人數超過1120萬人次，感謝旅客的肯定與信賴，並強調除了與世界眾多知名品牌合作，提供舒適的機上服務外，也將持續引進新機以及規劃於波音787-9配置豪華經濟艙，為旅客帶來嶄新的飛行體驗。