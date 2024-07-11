仁武大社25里毒防關懷站掛牌 高市破700站獨步全國
高雄市政府毒品防制局持續推動首創「里辦毒品防制關懷站」，今(11)日於仁武里里民活動中心成立仁武、大社兩區25里毒品防制關懷站，議員江瑞鴻、張勝富、黃飛鳳、邱俊憲均親自出席，立委賴瑞隆及林岱樺立委代表、吳利成議員代表、市政顧問沈英章及黃明寮、仁武分局吳副分局長、仁武區大社區各級學校校長、仁武區調解委員會唐坤峰主席、戶政事務所邱金寶主任、婦參小組邱秋月副召集人及仁武區農會鄭椽晟總幹事等均到場支持，毒防局長林瑩蓉頒發「里辦毒品防制關懷站」站牌予仁武、大社兩區25里里長，吳茂樹區長、王瑞麟區長、仁武區許有長里長主席及大社區林義萬里長主席率領25位里長、鄰長、志工隊、巡守隊等約800位里民熱情相挺，共同戴上毒防局特製反毒雄讚安全帽，齊力宣誓反毒。
記者蔡佳宏／高雄報導
林瑩蓉致詞感謝立委、議員、里長主席、里長、鄰長、志工隊、巡守隊以及民政局、區公所的全力支持，並表示毒防局希望建構社區綿密毒防網，與各區里長合作，於里辦公處設置毒防關懷站，在社區第一線由毒防局提供毒防宣導、諮詢、轉介、關懷的一站式服務，今日仁武大社二區25里的加入，已達703站，毒防局突破700站的服務，高雄市政府獨步超前全國各縣市！
林瑩蓉強調，各里辦能夠直接聯繫毒防局尋求協助，並請各位里長將關懷站牌貼在里辦門口，協助宣傳24小時免費毒防諮詢專線0800770885(請請你幫幫我)，提供市民隨時撥打求助，也請里鄰長志工戴上反毒雄讚安全帽，保護騎車安全也是最直接的反毒宣導，希望一起發揮社區互助精神，提升社區毒品防制成效。啟動儀式後進行毒品防制宣導衛教，說明里辦毒防關懷站功能以及求助管道，希望讓社區反毒零距離。