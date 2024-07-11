美國史上最年輕女鎮長　「21歲女大生」身兼多職

美國喬治亞州克里斯普郡(Crisp)的阿拉比（Arabi）小鎮，在去年由一名21歲女大生哈克比（Brooke Huckaby）當選市長，創下美國史上最年輕鎮長紀錄，值得注意的是，阿拉比除了學生之外還在州政府擔任兼職工作，一人身兼多職，她也鼓勵「Z世代」參與公共事務。
國際中心顏得智／綜合報導
根據國會山報(The Hill)報導，在喬治亞州的阿拉比小鎮，約位於亞特蘭大南方約150英里(241公里)，21歲的哈克比成了這座人口約500人小鎮的鎮長，同時也是全美最年輕的鎮長。
哈克比現仍在就讀亞伯拉罕鮑德溫農業學院（Abraham Baldwin Agricultural College），攻讀農業科技學位，同時也在喬治亞州政府農業部有兼職工作。
事實上，哈克比的父親過去曾連任該鎮12年的鎮長，但在去年宣布不競選連任，哈克比瞞著父親參選，最後在去年11月成功當選。
面對各方質疑她過於年輕且事務繁多，是否能勝任，哈克比則反問，「如果沒有親自下來做，怎麼會有人能獲得經驗呢？」，她表示，同齡人對於政治缺乏興趣，是他競選的動力，這讓她選擇勇敢跨出一步，想成為改變現況的一員。
哈克比也表示，上任後，她將著重於改善道路交通，並組件地方首間警察部門，盼能解決社區衝突。