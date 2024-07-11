大雷雨警戒／國家警報響！大雷雨轟北北基「5縣市」 3地山區暴雨
（更新時間15:30）午後對流發展旺盛，今（11）下午持續有一波波雲帶往台灣移入，中央氣象署下午針對多個縣市發布「大雷雨即時訊息」，又快又急的雷雨將伴隨劇烈風勢，影響起來宛如颱風過境，《NOWnews》也將持續透過文字更新全台午後雷陣雨動態，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，並避免前往山區移動。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員劉宇其指出，今、明天環境偏向西南風，明顯降雨還是午後雷陣雨，範圍在山區、大台北及宜蘭花蓮，不過相較於昨（10）日在大台北市區的劇烈降雨，今明較大的雨勢較侷限於山區，會有短延時強降雨出現。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡15:23發布：基隆市、新北市
📍基隆市：七堵區
📍新北市：汐止區
🟡14:58發布：南投縣、臺中市
📍臺中市：北屯區、東勢區、新社區、霧峰區、太平區、和平區
📍南投縣：埔里鎮、草屯鎮、集集鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉
🟡14:44發布：新北市、基隆市、臺北市
📍基隆市：七堵區、暖暖區、安樂區
📍新北市：汐止區、深坑區、石碇區、平溪區
📍臺北市：南港區
⚠️山區暴雨
🟡14:58發布：臺中市太平區
📍頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋），持續時間至16時58分；
🟡14:44發布：新北市平溪區、新北市石碇區
📍基隆河（平溪望古瀑布）、永定溪（石碇蚯蚓坑）、石碇溪（石碇淡蘭吊橋），持續時間至16時44分