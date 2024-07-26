高虹安遭判刑　民眾黨涉黑、寄生國會爭議一次看

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2020年媒體披露，柯文哲為省下黨部租金，讓秘書處以外的黨部門，全都使用立法院黨團辦公室，有近20人在立法院從事黨務工作。此外，黨發言人掛立法院黨團缺，領立法院薪水。
2024年柯文哲宣布每週二、五都會到黨團召開晨會，再遭質疑寄生國會，柯文哲反稱「是國會寄生我」。
「民眾堂」黨員案底多
除了新竹市長高虹安涉貪被起訴之外，金門縣長陳福海更有賄選定讞、判刑10個月紀錄。
民進黨控民眾黨涉黑涉貪「十二門徒」，包括貪污罪起訴的時任民眾黨社會力主任陳亞麟、涉嫌暴力討債的王冠鈞、北港區主任李順晟、花蓮縣議員傅國淵和雲林縣黨部執行長王新堯、涉嫌違法招標工程的苗栗縣副主委楊喬安及恐嚇危害安全罪的雲林縣議員陳乙辰、妨害風化的台南黨代表尤信元、聚眾賭博的西螺區副主任李凱信和西螺區主任楊瑞源、家暴的古坑區主任鄒子珉、詐欺罪組織部主任宋雲飛。
2023年3月，柯市府任內的勞動局長陳信瑜因涉利用職務機會詐領財物、偽造文書洩密等罪遭起訴。
2024年1月，民眾黨前桃園黨部發言人馬治薇因涉嫌收受中國大陸政治獻金，被民眾黨開除黨籍。
選舉民調文宣頻出包
2023年7月30日，台灣民眾黨外文網站上出現「Vote White Vote Right」字眼，涉及種族歧視意涵，緊急下架。
2023年底，黃珊珊擔任柯文哲競選總幹事，被批評在不分區立委名單中球員兼裁判。
2024總統大選期間，總統候選人柯文哲稱媒體假民調把他做成老三，選後要檢視「看誰沒穿褲子」，投票結果顯示柯文哲得票第三。
柯文哲台北市三大案
1、京華城案：柯市府為何將容積率392%調至560%？京華城自創容積獎勵，都委會通過是否有市府高層介入？目前檢調與北市議會已介入調查，柯文哲挨告列他字案被告。
2、北士科案：柯市府通過「分開招標、免投資計劃、權利金下修」，遭疑圖利新光人壽，有無市府高層指示決策？北市議會組成調查小組調查中。
3、台智光案：柯市府另簽子約訂定高費率，但卻找不到議價紀錄，引發質疑。涉案的國民黨市議員陳重文已被起訴、繼續收押。