赴第一線發現、解決問題！卓榮泰計畫走訪各縣市

行政院長卓榮泰日前結束立院施政報告與備詢，今（11）日於院會表示，下來內閣團隊將安排走訪各地，到第一線去發現問題、解決問題，此外在立法院休會期間，各項重大福國利民法案仍須加速進行，也要在520上任以來的100天當中，以「行動101策略目標」讓人民清楚知道新政府更明確的施政方向及重大政策，並請各部會首長投入更多心力，督促同仁加緊腳步完成以上工作。
記者陳威叡／台北報導
卓榮泰今日於院會表示，行政院於立法院進行施政方針報告及備詢已結束，感謝這段時間各位首長的協助及配合。在立法院答詢過程中，有若干尚未完整詳細答覆部分，請各部會務必以書面詳實答覆所質詢立委。
卓榮泰也說，接下來內閣團隊將安排走訪各地，無論是視察國家重大建設工程、各縣市具有特色的地方創生，乃至於各類文化、長照及社區關懷據點等，希望利用這段時間到第一線去發現問題、解決問題，未來到六都直轄市及各縣市時，也需要各縣市首長提供協助與建議。
此外卓榮泰指出，在立法院休會期間，各項重大福國利民法案仍須加速進行，先前揭示的「行動101策略目標」，在520上任之後的100天當中，必須讓民眾清楚知道新政府更明確的施政方向及重大政策，強調兩大工作，一個是法案，另一個是重大政策，希望各部會首長投入更多心力，專注於業務上，督促同仁加緊腳步完成以上工作。