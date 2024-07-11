專訪／謝欣穎狂玩交友軟體真相曝　林柏宏爆友人享受網交肉體歡愉

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《愛的噩夢》劇情描述林柏宏與項婕如透過網路相識，但林柏宏與謝欣穎其實都因太早出道，礙於藝人身分關係從沒玩過交友軟體，謝欣穎坦言：「我很羨慕網戀的世代，交友軟體我超想玩的！」雖然覺得網路交友很危險，但好奇心驅使，也讓她想了解整體運作過程：「那時候要找演員，我就立馬拿來滑！」當時在嘉義拍戲，劇組要找當地特約演員，她幫忙尋找卻看到各種不正常照片，有人戴面具、青蛙眼鏡，甚至放一杯咖啡當大頭照，最終還是沒有找到合適的演員。
林柏宏爆料友人熱愛交友軟體 每週見不同網友「運動」
熱愛聽朋友分享玩交友軟體的故事，林柏宏直言都很精彩：「有1、2個朋友，一個禮拜跟很多不同的網友見面，每天都很開心！」該名友人對於「肉體歡愉」特別追求，林柏宏笑說：「他可能不是這麼在意心靈方面。」林柏宏好奇網路交友過程卻不能玩，照片竟還經常被網友盜用，謝欣穎搞笑要林柏宏乾脆放腹肌當大頭照，順便替電影宣傳，逗樂眾人。
近年曾幻想過浪漫婚禮 謝欣穎：婚姻不是必須的
從小到大受到童話故事影響，謝欣穎近幾年也想過「當公主的婚禮」，但對於結婚仍有一套自己的想法：「沒有（結婚的想法），小時候幻想太浪漫，我覺得現實可能沒辦法超越我曾經想像的！婚姻不是必須的，現在的人沒有像以前一樣，覺得一定要結婚。」5月剛滿39歲的謝欣穎與小4歲的王柏傑交往、同居多年，目前感情甜蜜尚未考慮結婚。
以養狗體悟養小孩心情 林柏宏：結婚是一種選擇
林柏宏與謝欣穎都是愛狗人士，經常在社群平台分享與愛犬的互動過程，兩人也透過照顧小生命理解到養小孩的困難。結婚對於理智派林柏宏而言，是一種生活方式的選擇：「那是你有想要有小孩、組織家庭才去結婚，對我來說跟戀愛不是一個組合！」坦言目前沒有「想婚」的衝動，但兩人也都不排斥「先有後婚」的順序。