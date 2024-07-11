訊聯AI次世代外泌體　推動再生醫學成兆元產業

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繼推出外泌體新三寶，助醫療院所跨入外泌體時代，訊聯再擴大服務範疇。包含攜手崇尚自然美學22年、熱銷21國的時尚香氛保養品牌THANN，共同推出幹細胞外泌體面膜；與產品遍佈100多個國家及地區的全球雷射光電領導品牌Lumenis，快速導入外泌體，共同助醫學美容療程全面升級；法國高端醫學美容品牌SAINDERMA，亦透過外泌體跨足再生醫學，重新定義醫美護膚等級療程；甚至行銷全球的生技化妝品工廠蕾迪詩生物科技Ladies Biotech、華人世界最精緻的連鎖沙龍品牌HAPPY HAIR/GENIC，皆已一舉成功跨入未來20年蓬勃發展的再生醫學領域。外泌體讓再生醫學走入各行各業，甚至是每一個人的生活之中。
根據Fortune Business Insights統計，2024年全球化妝品市場規模為3,937.5億美元(約12.8兆新台幣)；另外Wise Guy Reports分析，2024年外泌體保養品市場規模26.5億美元(約863.2億新台幣)，估計到2032年將增加到90.4億美元(約2944.7億新台幣)，年增率約17.2%，從數據上可看出全球外泌體護膚市場將大幅度成長，台灣擁有20多年的再生醫學基礎、前瞻性法規，加上成熟的代工、經銷產業生態鏈，正是外泌體發展的最佳時機，訊聯Exosome Foundry有望從台灣出發，帶動全球再生醫學領域新風潮。
Exosome Foundry創造從無到有新需求
25年前，訊聯率先推動台灣幹細胞再生醫學，一路堅持至今，在產官學研醫共同努力下，促成再生醫療雙法；訊聯亦是全亞洲第一個導入產前基因檢測，展開母胎精準醫學，直到今年精準醫療成為健保給付的項目；如今，訊聯再度推出未曾存在的Exosome Foundry全新產業，奠定新的市場需求，替各行各業開創從無到有的外泌體新科技與商業模式，訊聯董事長蔡政憲信心表示：「要讓全世界各行各業各領域，再生醫學化！」。
7月25日Exosome Foundry Demo Day 活動資訊
- 活動日期：2024.07.25 (四)
- 活動時間：15:00PM-17:00PM
- 活動地點：台北南港展覽館 402 B+C會議室(台北市南港區經貿二路2號4樓)
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