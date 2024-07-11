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爽爽貓、黃阿瑪前進曼谷！泰國IP經濟崛起　台灣圖文辦人氣快閃店

▲期間限定展「TAIWAN'S IP FUR-EVER LAND」目前正於 Samyan Mitrtown百貨商場展出。（圖／文策院提供）
▲期間限定展「TAIWAN'S IP FUR-EVER LAND」目前正於 Samyan Mitrtown百貨商場展出。（圖／文策院提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

看準泰國在東南亞市場的代表性與流行指標，繼去年成功促成多部台灣BL漫畫與輕小說於泰國發行，文化內容策進院（文策院）今年再次於泰國舉行圖文書版權推介會，並首次舉辦角色授權推介媒合會、設置期間限定展，展期從本月5日至本月14日。透過商務媒合與展覽的互動方式，提升台灣文化內容的海外能見度，協助台灣出版與角色授權業者拓展海外商機。

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以「療癒系圖文書」為主題的版權推薦會於7月5日在曼谷舉行，吸引了近百位來自泰國出版、角色授權等相關業者前來交流；角色授權媒合場次亦報名熱絡，現場更完成了33組台泰業者媒合洽談。 7月5日至14日則在 Samyan Mitrtown 百貨商場設置「TAIWAN'S IP FUR-EVER LAND」期間限定展，展出黃阿瑪、爽爽貓等多個人氣 IP 角色，開幕首日即吸引大量人潮，許多民眾駐足觀展、與角色手板自拍打卡以及翻閱實體樣書，現場絡繹不絕。

文策院董事長蔡嘉駿指出，圖文書為泰國閱讀消費市場之大宗，圖文角色與延伸商品也深受市場歡迎。台灣擁有許多經過市場驗證、跨域發展豐富的圖文創作者與作品，本次的推介會與展覽，不僅展現台灣圖文創作的多元面貌和商業潛力、獲得當地正面迴響，也藉由拓展泰國市場，開啟台灣內容進軍東南亞各國的通路。 

▲本次的圖文書版權推介會共呈現26部人氣作品，並特邀泰國知名人氣繪本作家奇玩老師現場導讀。（圖／文策院提供）
▲本次的圖文書版權推介會共呈現26部人氣作品，並特邀泰國知名人氣繪本作家奇玩老師現場導讀。（圖／文策院提供）
泰國出版商及書商協會（PUBAT）委員 Theerapat Charoensuk 表示，台灣與泰國在出版領域的交流悠久，今年文策院的選書非常有趣，都是具有溫度、療癒人心，即便有著不同的文化背景，也能共感的作品。知名泰國出版集團 Amarin 的與會代表也表示，療癒書系與圖文書是泰國十分暢銷的文類，本次推介會的作品介紹非常清楚，現場實體書展示也讓人直接感受到圖像的魅力，作品有趣且多元，能夠引起泰國讀者共鳴。擔任本次說書人的泰國知名繪本作家奇玩老師認為，本次文策院推介的書單深具意義，會是泰國讀者喜歡的作品，非常期待能見到這些作品發行泰文版。

今年參與的台灣角色代理業者們也分享，透過這次推介會與泰國業者的媒合洽談，對於泰國授權產業概況、市場經營策略與市場需求，都有更深度與直接的瞭解，是拓展東南亞市場的寶貴機會。本次的圖文書版權推介會共呈現 26 部人氣圖文書，包括《怪奇事物所》、《黃阿瑪的後宮生活貓咪超有事》、《我與我們之間，只差一句晚安》、《動物腥球圖鑑》、《台灣貓日子》等，並特邀泰國繪本作家奇玩老師導讀，向大家介紹作品與分享閱讀心得，引起許多與會嘉賓的共鳴。會場也展示樣書與周邊商品，並提供線上泰語試閱等服務。現場包括泰國出版大社 Amarin、知名連鎖書店與出版集團 SE-ED、當地指標出版社 Nanmeebooks 、Matichon 等在內的眾多泰國業界人士到場交流。

▲圖文書及角色授權媒合推介會吸引眾多泰國當地相關業者到場參與，開啟台灣業者進軍東南亞龐大市場商機。（圖／文策院提供）
▲圖文書及角色授權媒合推介會吸引眾多泰國當地相關業者到場參與，開啟台灣業者進軍東南亞龐大市場商機。（圖／文策院提供）
角色授權媒合推介會則透過角色介紹以及國內商業合作經驗的分享，向角色授權、餐飲、文具類品牌等泰國相關業者展示台灣 IP 角色的成熟度與市場價值，促進授權與跨界合作機會。台灣角色代理商也透過 speed matching 環節，與當地業者進行提案與洽談，瞭解泰國市場運作與業者需求，建立產業關係，提升後續合作的機會。

目前正於 Samyan Mitrtown百貨商場舉辦的期間限定展，展出貓小姐、爽爽貓&小勞撫、黃阿瑪的後宮生活、怪奇事物所、Minghan H.與 ChiChi & 87小兔等台灣人氣 IP。民眾可翻閱實體樣書、掃描閱讀泰文試閱版、觀看各個創作角色資訊與線上購買相關周邊產品，並使用拍貼機與角色合照，親身感受台灣原創角色的獨特魅力。

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