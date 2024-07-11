鄭文燦涉貪三度開羈押庭 媒體人揭他「關鍵動作」：自認會被交保
前桃園市長鄭文燦被控涉貪遭檢方聲押，二度交保時檢方提出抗告，高院10日撤銷原裁定、發回桃園地院更裁，今（11）日下午三度開羈押庭。鄭文燦今下午1點44分在律師陪同下抵達桃園地方法院，面對媒體詢問全程不發一語，臉色鐵青，看得出心情非常凝重。對此，資深媒體人羅旺哲認為，從鄭文燦提早16分鐘到，以及臉上表情不像上次那麼嚴肅來看，鄭文燦認為自己有可能被交保。
記者王德蓉／綜合報導
鄭文燦涉貪案，桃園地院上週六裁定500萬元交保，檢方不服立即當庭抗告。桃園地院9日裁定改以1200萬交保，並限制住居，但檢方當庭再度提出抗告。高院昨日晚間撤銷原裁定、發回桃園地院更裁，今日下午2點第三度開羈押庭。
羅旺哲今在節目《新聞大白話》表示，此次情況和先前有點不太一樣，被告可能可以提前知道自己被羈押與否；而鄭文燦此次到達地院時，表情沒有像第二次那麼嚴肅，且觀察其走路時的速度、舉動，加上又提早16分鐘到達桃園地方法院，從這些點可看出鄭認為自己有可能被交保，不會被羈押。
羅旺哲說，法院前幾次判交保，都是認為檢方只有收押者的口供，若要想收押鄭文燦，就必須看檢方能否拿出能一刀斃命的證據，若是沒有，結果自然就是跟前幾次一樣。