支持民進黨急轉彎挺核！吳宗憲籲：綠能確定跟不上 別再用肺發電
和碩董事長、國家氣候變遷對策委員會童子賢挺核能與中研院前院長、國家氣候變遷對策委員會顧問李遠哲相繼表態挺核。國民黨立委吳宗憲在臉書說，「民進黨挺核，我支持這樣的急轉彎！」
記者何哲欣／台北報導
吳宗憲說，無論從溫室氣體的減量，到氣溫逐年飆高，再到產業用電量大，都透露一個需求，我們需要更多的電，經濟部就曾評估全國用電需求將年增逾2%。在用電量不斷提升下，綠能發展確定無法跟上，能源署曾說要在2025年時將燃煤發電占比從46%到27%，現在恐怕連下降到30%都是夢想。核電沒了，到最後還不是火力全開，廣大的台灣人民繼續用肺發電，癌症時鐘將會快轉不知道幾分幾秒。
吳宗憲說，廢核是民進黨的神主牌，但不該綁架人民用命來換，理想很豐滿，也請要看看現實很骨感，該轉彎就轉彎，只要對人民有幫助的，朝野都會支持，如同先前民進黨環保署副署長詹順貴說，如果民進黨換人執政後要改變立場、擁核，就光明正大講出來！
吳宗憲呼籲，「錯誤能源政策不僅傷害環境、產生通膨等等的成本，更會傷害人民生活。執政者應以蒼生為念！一個是讓核電廠延役；一個是發展核能，賴清德總統，您要哪一個？光明正大講出來！」