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中科效應！台中最富里年均所得破200萬　這家土地公廟身價達10億

▲台中7期惠來里高級住宅林立，不斷有建案興建中。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.11）
▲台中7期惠來里高級住宅林立，不斷有建案興建中。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.11）

記者顏幸如／台中報導

根據財政部公布2022年綜合稅資料，台中市最富里由7期的惠來里蟬聯，年平均所得首度突破200萬元大關；令人驚奇的是，2021年平均所得突破百萬元僅33里，2022年暴增至54個里。惠來里有3家百貨公司，里內土地公廟的廟地500坪，市值超過10億元，是全市身價最高的土地公廟。

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財政部公布2022年綜合稅資料，台中市29個行政區625里，最富里由7期的惠來里蟬聯，前5名的名次不變，依序是西屯區惠來里、南屯區新生里、西屯區惠中里、西屯區西墩里、西屯區中科福林里。

值得注意的是，2021年台中僅33里平均所得突破百萬元，2022年暴增至54里，不僅年收入平均數增15萬至20萬元，中位數也雙位數成長。首度躋身百萬里的西屯區福聯、上安、西安、福瑞里，腹地範圍落在中部科學園區附近。

▲位於正7期的惠來里福德祠，光是土地市值就有10幾億。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.11）
▲位於正7期的惠來里福德祠，光是土地市值就有10幾億。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.11）
至於百萬所得的里多半落在西屯、西區、北屯、北區等4大行政區，包括西區的中興里、利民里、吉龍里、大忠里、後龍里、公民里、公平里；北區的健行里、新北里、金華里；西屯區的福聯里、福恩里、上安里、福瑞里、至善里、西安里；南屯區的大業里、大誠里；北屯區的松強里、松竹里和舊社里。

惠來里東隔文心路、西鄰河南路，里內有新光三越、大遠百、誠品生活480、日月千禧酒店，是所謂的「正7期」。里內的惠來里福德祠已有300年歷史，一開始只是用石頭蓋廟、四周都是稻田，1970年左右才興建成廟。廟地約有500坪，以正7期一坪約300多萬計算，光是土地市值就有10幾億。

惠來里福德祠位於惠中路旁，隔著綠園道與國家歌劇院遙遙相對，左右各是市府與市議會，相傳多位市府首長，在每年2次的議會定期會開議前，會先到福德祠拜拜，祈求土地公保佑安全過關；惠來里福德祠平常有不少年輕人、附近公司員工來參拜，且不少人開著進口車來，和傳統土地廟信徒以長輩為主有很大不同。

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