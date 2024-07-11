中科效應！台中最富里年均所得破200萬　這家土地公廟身價達10億

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值得注意的是，2021年台中僅33里平均所得突破百萬元，2022年暴增至54里，不僅年收入平均數增15萬至20萬元，中位數也雙位數成長。首度躋身百萬里的西屯區福聯、上安、西安、福瑞里，腹地範圍落在中部科學園區附近。
至於百萬所得的里多半落在西屯、西區、北屯、北區等4大行政區，包括西區的中興里、利民里、吉龍里、大忠里、後龍里、公民里、公平里；北區的健行里、新北里、金華里；西屯區的福聯里、福恩里、上安里、福瑞里、至善里、西安里；南屯區的大業里、大誠里；北屯區的松強里、松竹里和舊社里。
惠來里東隔文心路、西鄰河南路，里內有新光三越、大遠百、誠品生活480、日月千禧酒店，是所謂的「正7期」。里內的惠來里福德祠已有300年歷史，一開始只是用石頭蓋廟、四周都是稻田，1970年左右才興建成廟。廟地約有500坪，以正7期一坪約300多萬計算，光是土地市值就有10幾億。
惠來里福德祠位於惠中路旁，隔著綠園道與國家歌劇院遙遙相對，左右各是市府與市議會，相傳多位市府首長，在每年2次的議會定期會開議前，會先到福德祠拜拜，祈求土地公保佑安全過關；惠來里福德祠平常有不少年輕人、附近公司員工來參拜，且不少人開著進口車來，和傳統土地廟信徒以長輩為主有很大不同。