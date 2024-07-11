SJ始源遺忘鼎王了！現在「愛上超商便當」配珍奶　圭賢：半糖去冰

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始源每次來台灣，一落地就是直衝鼎王嗑鍋，甚至數次在舞台上免費幫鼎王打廣告，他與SJ的慶功宴，也幾乎都選擇去鼎王，愛麻辣鍋的程度可見一斑。
SJ將於8月來台開唱，聊到想吃的寶島美食，始源的答案並非鼎王，他說：「是有一定要吃的，但這樣突然想的是，有個叫做便當的，台灣的話，便當是很好吃的，便利商店的便當非常好吃。」圭賢也認同，2人甚至一個喊「珍珠奶茶」，一個附和「半糖去冰」，相當懂吃。
台灣歌迷應援太強太辛苦 SJ希望大家別再準備：來看我們就好
他們也以「台灣E.L.F.（粉絲名）」造句，對藝聲來說，台灣粉絲就是「LOVE」；厲旭表示：「日記本，每天寫著、去記錄，成為了回憶之後，又想要拿出來看，總是在身邊的日記本的那種關係。」圭賢嘴甜說是「存在的理由」，他解釋：「我覺得不管怎樣，因為有台灣E.L.F.，我才能以歌手的身分在台灣表演，如果不是因為這樣，應該就只是會去吃個東西而已吧？」
SJ知道台灣粉絲的一流應援實力，但這次演唱會他們希望大家不要過多準備，「因為我們準備了很多的東西！」神童還是很期待歌迷2樓、3樓的排字：「但是每次到台灣，就感覺一定要看一下排字。」圭賢表示：「各位，我們是不會期待的！請不要有任何負擔的來參加演唱會吧！」
SJ出道至今18年，隊長利特感謝大家的不離不棄，覺得見到歌迷時的悸動、緊張等心情，就是SJ維持長久的祕訣，他未來會倚靠這樣的動力繼續走下去。對於歌迷用新台幣下架台北小巨蛋3天演出的3萬張門票，銀赫高喊「老婆」以表感謝，屆時演出一定會全力以赴，不讓大家失望。
《2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in TAIPEI》資訊：
演出日期：
2024年8月16日（五）19：30
2024年8月17日（六）19：00
2024年8月18日（日）18：00
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：6880、6680、6280、5880、5480、4880、3880、800、身障席400
＊特區為全站席，按票面序號入場
售票方式：拓元售票系統