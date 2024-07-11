降息穩了？美債殖利率走勢恐遇壓力　分析師：對台股會是正面效果

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10日美國殖利率於平盤震盪，2年期公債殖利率上漲0.6個基點至4.630%，10年期公債殖利率下跌1.7個基點至4.280%。接下來美國將在11日、12日緊接著公布最新的消費者物價指數 (CPI) 以及生產者物價指數 (PPI)。美國有一派的經濟學家認為，美國經濟成長放緩，通膨將持續降溫，預計聯準會將在9月降息；不過也有另一派的人認為，川普當選美國總統的聲量愈來愈高，若他再次當選，投資人對於美國財政赤字的擔憂將上升，且若加徵關稅，恐加劇美國通膨。
摩爾證券分析師謝晨彥表示，從客觀的角度看，美國的升降息是由聯準會在主導，是中立的決策單位與決定標準，不會因為誰當選總統而影響決策步調，且川普調升關稅一事能否過關，以及即便其調升關稅，會不會真的引發通膨，都仍是未知數。目前影響升降息的CPI、個人消費開支（PCE）、製造業採購經理人指數（PMI）等數字表現佳，市場認為9月、12月降息的機率大幅度攀升，即便從短線上來看，美債價格往上，但假設9月順利降息，現在是很好的切入時機。
美債殖利率的走勢，未來將會如何影響台股？分析師鐘崑禎分析，美債殖利率對於台股的影響是非常直接的，美債即全球資產的定價之錨，只要美債殖利率往上創高，對於台股來說，一定會有資金撤出的壓力。
回歸到經濟面跟景氣面，3日公布的美國「小非農數據」ADP，以及ISM服務業指數都很明顯可以看得出來，美國目前的經濟狀況其實沒有市場想像中的好，所以基本上，如果說美國要維持這種「金髮女孩經濟」，也就是通膨降溫、經濟溫和往上的話，其於今年年底勢必得開始降息，若降息預期愈來愈強，對於美債殖利率來講，會是很大的壓力。接下來，美債殖利率預計會出現比較大的跌幅，有機會直接跌破月線、季線，對於台股來講，會是正面的效果。