今日來講股／台積電登千、台股高還有更高！專家曝優先佈局這幾檔

降息穩了？美債殖利率走勢恐遇壓力　分析師：對台股會是正面效果

▲分析師預期，若降息預期愈來愈強，對於美債殖利率來講，會是很大的壓力，接下來美債殖利率預計會出現比較大的跌幅。（圖／擷取自Pixabay）
▲分析師預期，若降息預期愈來愈強，對於美債殖利率來講，會是很大的壓力，接下來美債殖利率預計會出現比較大的跌幅。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安/台北報導

市場預估美國聯準會將於9月正式進入降息循環，但聯準會主席鮑爾於近期國會聽證會中，並未透露更多線索，分析師預期，若降息預期愈來愈強，對於美債殖利率來講，會是很大的壓力，接下來美債殖利率預計會出現比較大的跌幅，對於台股來講，會是正面的效果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯準會主席鮑爾於9日、10日出席國會聽證會，投資人期盼能從半年度貨幣政策報告中，評估今年降息的可能性，然而，鮑爾並未透露降息時間點等新的線索，不過他強調「長期高利率環境不利經濟成長」，未來舉措一切取決於數據，通膨數字有適度的顯示出進展，目前正持續朝2%前進。

10日美國殖利率於平盤震盪，2年期公債殖利率上漲0.6個基點至4.630%，10年期公債殖利率下跌1.7個基點至4.280%。接下來美國將在11日、12日緊接著公布最新的消費者物價指數 (CPI) 以及生產者物價指數 (PPI)。美國有一派的經濟學家認為，美國經濟成長放緩，通膨將持續降溫，預計聯準會將在9月降息；不過也有另一派的人認為，川普當選美國總統的聲量愈來愈高，若他再次當選，投資人對於美國財政赤字的擔憂將上升，且若加徵關稅，恐加劇美國通膨。

摩爾證券分析師謝晨彥表示，從客觀的角度看，美國的升降息是由聯準會在主導，是中立的決策單位與決定標準，不會因為誰當選總統而影響決策步調，且川普調升關稅一事能否過關，以及即便其調升關稅，會不會真的引發通膨，都仍是未知數。目前影響升降息的CPI、個人消費開支（PCE）、製造業採購經理人指數（PMI）等數字表現佳，市場認為9月、12月降息的機率大幅度攀升，即便從短線上來看，美債價格往上，但假設9月順利降息，現在是很好的切入時機。

美債殖利率的走勢，未來將會如何影響台股？分析師鐘崑禎分析，美債殖利率對於台股的影響是非常直接的，美債即全球資產的定價之錨，只要美債殖利率往上創高，對於台股來說，一定會有資金撤出的壓力。

回歸到經濟面跟景氣面，3日公布的美國「小非農數據」ADP，以及ISM服務業指數都很明顯可以看得出來，美國目前的經濟狀況其實沒有市場想像中的好，所以基本上，如果說美國要維持這種「金髮女孩經濟」，也就是通膨降溫、經濟溫和往上的話，其於今年年底勢必得開始降息，若降息預期愈來愈強，對於美債殖利率來講，會是很大的壓力。接下來，美債殖利率預計會出現比較大的跌幅，有機會直接跌破月線、季線，對於台股來講，會是正面的效果。

分析師看好進場時機！新手如何買美債？ETF穩賺？投資盲點一次看

美債殖利率續居高位！分析師：把握現在切入　另曝「加碼」時機

美債殖利率勁揚恐影響台股？分析師點名「這2類族群」切勿追高

川普勝選機率提高、美債殖利率升　如何應對？華爾街分析師這樣看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選