告五人兌現金曲承諾！500份大麥克真的要送 發放時間地點一次看
新一代天團告五人日前在金曲獎頒獎典禮上，以〈又到天黑〉奪下金曲獎年度歌曲獎，讓粉絲相當驚喜，而告五人也承諾要送出500份麥當勞大麥克，引起許多歌迷熱切期盼，紛紛詢問此事。儘管蠟燭多頭燒的3位團員正忙於為品牌宣傳、進行世界巡演並籌備第四張專輯，他們也牢記著這個「大麥克承諾」。目前已計畫於7月13日在台北、台中、台南、高雄、宜蘭5地區發放！
記者施以慧／綜合報導
而告五人近期也帶來好消息，他們將為全新時尚手搖茶飲品牌擔任首位全球代言人，這次為了拍攝廣告影片，他們在剛結束一連5場的紐澳、馬來西亞巡演後，馬不停蹄地趕回來，硬擠出4小時的時間進行拍攝，且拍攝結束後，馬上又要前往新加坡開唱，團員們笑說：「行李都還沒有打開，因為馬上又要飛出去了。」
為配合品牌形象，這次廣告拍攝特別選擇在陽明山取景，尤其是學生時期曾在陽明山附近生活過一段時間的雲安，這次舊地重遊讓他相當懷念，感慨說道：「這裡的環境變了很多，以前沒有像現在整修得這麼好，我當時也沒想過將來有一天會回到這裡拍廣告，很特別的感覺。」
不只如此，告五人還驚喜宣布插旗世界第4洲、首次登陸歐洲舞台，分別於10月20日、10月23日、10月26日在倫敦、巴塞隆納、巴黎展開演唱會。這次告五人笑著圓夢經典歌曲〈從沒去過巴塞隆納〉。告五人第1次新世界巡迴演唱會「宇宙的有趣」歐洲巡迴，將於7月12日當地時間上午11點啟售。