全教總13週年！偕政大副教授出書推勞動教育　重申五一勞動節放假

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侯俊良重申，教師身為受僱人員，也該享受尊嚴勞動的價值，五一勞動節放假應該全國同步，如此一來學生也能了解這個節日的意義，也對勞動教育發展會有很大的幫助。
侯俊良表示，林佳和在《上課了！勞動法50+》會用法學角度解讀常見的用語，像是「請假」、「兼任教師」，或對法律名詞指出實務上的爭議，例如「合意終止契約」，難得的是會旁徵博引國內外法規，剖析目前我國的勞動法現狀以及困境，能讓讀者吸收法律知識，又能了解問題所在。
林佳和也在自序提到，「2012年3月26日，第一期《全教總會訊》出刊，我有幸參與其中，負責勞動教室的撰寫工作。轉眼間，這段旅程已經超過12年，勞動教室也從未缺席於全教總會訊中。這些年來，勞動教室共撰寫了整整50篇文章，每篇約700字左右，每一則都介紹了一個重要的勞動法概念，也總不忘在最後放入具體建議，希望這本書能夠繼續引起讀者的興趣，幫助更多人理解勞動法的基本概念，這也是我寫作的初衷。」
侯俊良表示，唯有不斷教育與宣導，尊嚴勞動的概念才能深植社會大眾心中，《上課了！勞動法50+》不僅是對過去努力的肯定更是未來展望，期待作品成為勞動教育的重要教材，激發更多人對這個領域的關注和參與。