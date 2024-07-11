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全教總13週年！偕政大副教授出書推勞動教育　重申五一勞動節放假

▲全國教師工會總聯合會今日舉行《上課了！勞動法50+》新書發表記者會。（圖／翻攝自全教總YouTube）
▲全國教師工會總聯合會今日舉行《上課了！勞動法50+》新書發表記者會。（圖／翻攝自全教總YouTube）

記者林則澄／台北報導

全國教師工會總聯合會為了落實尊嚴勞動的理念，除有倡議勞動教育入法，長期致力推廣勞動意識，並且集結政治大學法學院副教授林佳和所寫的專欄，出版《上課了！勞動法50+》一書。理事長侯俊良在今（11）日召開的記者會上表示，期待作品成為勞動教育的重要教材，激發更多人對這個領域的關注和參與，他也重申，政府應將五一勞動節改為國定假日。

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侯俊良表示，今年適逢全教總創立13周年，每隔3個月都會定期出版會訊，迄今已達50期、發行量有8萬份，並且邀請政治大學法學院副教授林佳和執筆「勞動教室」專欄，內容包括工會組織、勞動權益、勞資爭議、團體協約等主題，期待各界共同關注勞動權益。

侯俊良重申，教師身為受僱人員，也該享受尊嚴勞動的價值，五一勞動節放假應該全國同步，如此一來學生也能了解這個節日的意義，也對勞動教育發展會有很大的幫助。

侯俊良表示，林佳和在《上課了！勞動法50+》會用法學角度解讀常見的用語，像是「請假」、「兼任教師」，或對法律名詞指出實務上的爭議，例如「合意終止契約」，難得的是會旁徵博引國內外法規，剖析目前我國的勞動法現狀以及困境，能讓讀者吸收法律知識，又能了解問題所在。

林佳和也在自序提到，「2012年3月26日，第一期《全教總會訊》出刊，我有幸參與其中，負責勞動教室的撰寫工作。轉眼間，這段旅程已經超過12年，勞動教室也從未缺席於全教總會訊中。這些年來，勞動教室共撰寫了整整50篇文章，每篇約700字左右，每一則都介紹了一個重要的勞動法概念，也總不忘在最後放入具體建議，希望這本書能夠繼續引起讀者的興趣，幫助更多人理解勞動法的基本概念，這也是我寫作的初衷。」

侯俊良表示，唯有不斷教育與宣導，尊嚴勞動的概念才能深植社會大眾心中，《上課了！勞動法50+》不僅是對過去努力的肯定更是未來展望，期待作品成為勞動教育的重要教材，激發更多人對這個領域的關注和參與。

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