影／大谷翔平敲安後盜壘好勇！雙手擺動「神秘手勢」引發球迷歪樓

東京奧運回顧／中華隊史上最多12面獎牌！郭婞淳、麟洋配搶下2金

▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下金牌，也是我國奧運史上第6金。（圖／NOWnews資料照）
▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下金牌，也是我國奧運史上第6金。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

距離2024年巴黎奧運開幕倒數14天，本屆中華隊面對不小挑戰，不僅昔日「黃金世代」運動員逐漸凋零，又要遠赴歐洲，考驗中華英雄的適應能力。上屆2020年的東京奧運，中華好手們締造紀錄，拿下2金、4銀、6銅的佳績，總共12面獎牌是我國史上最佳成績，其中由「舉重女神」郭婞淳、羽球雙打「麟洋配」李洋、王齊麟拿下的2面金牌更是經典，以下《NOWnews》就為各位讀者回顧東京奧運值得紀念的一刻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭婞淳宰制奪牌　突破奧運紀錄

在正式進入東京奧運之前，郭婞淳在過往賽場表現，個人紀錄上，就被看好是女子59公斤級賽事的奪金大熱門。由於試舉重量高於大部分選手，郭婞淳在抓舉、挺舉2個項目都壓軸出場。

最終，如同外界所預期，郭婞淳繳出抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤的成績拿下第一名，而這3項成績也都打破奧運紀錄。值得一提的是，郭婞淳在挺舉的最後1次試舉，挑戰超越世界紀錄的140公斤，雖然失敗了，仍然開心奪下金牌。

▲「舉重女神」郭婞淳雖然挑戰世界紀錄沒成功，但仍在東京奧運奪下金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲「舉重女神」郭婞淳雖然挑戰世界紀錄沒成功，但仍在東京奧運奪下金牌。（圖／美聯社／達志影像）
羽球雙打大驚奇　麟洋配打出名堂

當時「麟洋配」李洋／王齊麟，雖然在羽球男雙世界排名第三，但名氣不如現今如此響亮。在東京奧運的小組賽首戰就意外吞敗，陷入極大困境，但仍跨越世界第一的印尼組合Markus Gideon Fernaldi／Kevin Sanjaya Sulkamuljo，在小組賽成功收下2連勝，驚險晉級8強。

首戰淘汰世界排名第四的地主渡邊勇大／遠藤大由組合，成為台灣羽壇史上第1組闖進奧運4強的雙打選手，接著更在4強戰中擊敗世界第二的印尼組合Mohammad Ahsan／Hendra Setiawan，近乎交手所有一線強敵。

最終，「麟洋配」成功在決賽拍下「中國雙塔」組合李俊慧／劉雨辰，奪下羽球男雙金牌，寫下台灣羽球在奧運的最佳紀錄尤其賽末點的最後1球，經過鷹眼系統重播，完美落在線上，增添了這面金牌的獨特意義。

▲台灣羽球好手「麟洋配」王齊麟／李洋，在東京奧運金牌戰擊敗中國組合，勇奪台灣奧運史上羽球首面獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣羽球好手「麟洋配」王齊麟／李洋，在東京奧運金牌戰擊敗中國組合，勇奪台灣奧運史上羽球首面獎牌。（圖／美聯社／達志影像）

楊勇緯破涕為笑　奪銀寫台灣紀錄

除了上述的2面金牌外，「柔道男神」楊勇緯在比賽中流淚，肯定是眾多台灣民眾對東京奧運最印象深刻的一幕。當時23歲的楊勇緯僅是第1次參加奧運，並且是以以第8種子身份一路過關斬將，確定闖入決賽時，也引發網路熱議。

不過故事最後沒能完美結尾，楊勇緯在柔道男子60公斤級金牌戰中，因為被判定三次指導輸掉比賽，賽後一度落淚說道：「我要的是金牌。」然而在頒獎台上，楊勇緯仍重拾笑顏，並開心拿著銀牌擦臉，不僅創下自己歷年來的紀錄，更是台灣柔道在奧運上最好的成績

▲中華隊柔道好手楊勇緯拿下台灣奧運史上第一面柔道獎牌，在決賽和金牌錯過，當下遺憾落淚。（圖／NOWnews資料照）
▲中華隊柔道好手楊勇緯拿下台灣奧運史上第一面柔道獎牌，在決賽和金牌錯過，當下遺憾落淚。（圖／NOWnews資料照）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

巴黎奧運前瞻／台灣金牌庫受到挑戰！舉重女神郭婞淳領軍拚五金

巴黎奧運前瞻／台灣跆拳道唯一希望！羅嘉翎孤軍拚連兩屆奧運奪牌

2024巴黎奧運主題曲大集合！日本天團YOASOBI、南方之星都來了

巴黎奧運前瞻／「柔道男神」楊勇緯拚生涯首金！連珍羚第3度參賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代