東京奧運回顧／中華隊史上最多12面獎牌！郭婞淳、麟洋配搶下2金

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在正式進入東京奧運之前，郭婞淳在過往賽場表現，個人紀錄上，就被看好是女子59公斤級賽事的奪金大熱門。由於試舉重量高於大部分選手，郭婞淳在抓舉、挺舉2個項目都壓軸出場。
最終，如同外界所預期，郭婞淳繳出抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤的成績拿下第一名，而這3項成績也都打破奧運紀錄。值得一提的是，郭婞淳在挺舉的最後1次試舉，挑戰超越世界紀錄的140公斤，雖然失敗了，仍然開心奪下金牌。
羽球雙打大驚奇 麟洋配打出名堂
當時「麟洋配」李洋／王齊麟，雖然在羽球男雙世界排名第三，但名氣不如現今如此響亮。在東京奧運的小組賽首戰就意外吞敗，陷入極大困境，但仍跨越世界第一的印尼組合Markus Gideon Fernaldi／Kevin Sanjaya Sulkamuljo，在小組賽成功收下2連勝，驚險晉級8強。
首戰淘汰世界排名第四的地主渡邊勇大／遠藤大由組合，成為台灣羽壇史上第1組闖進奧運4強的雙打選手，接著更在4強戰中擊敗世界第二的印尼組合Mohammad Ahsan／Hendra Setiawan，近乎交手所有一線強敵。
最終，「麟洋配」成功在決賽拍下「中國雙塔」組合李俊慧／劉雨辰，奪下羽球男雙金牌，寫下台灣羽球在奧運的最佳紀錄。尤其賽末點的最後1球，經過鷹眼系統重播，完美落在線上，增添了這面金牌的獨特意義。
楊勇緯破涕為笑 奪銀寫台灣紀錄
除了上述的2面金牌外，「柔道男神」楊勇緯在比賽中流淚，肯定是眾多台灣民眾對東京奧運最印象深刻的一幕。當時23歲的楊勇緯僅是第1次參加奧運，並且是以以第8種子身份一路過關斬將，確定闖入決賽時，也引發網路熱議。
不過故事最後沒能完美結尾，楊勇緯在柔道男子60公斤級金牌戰中，因為被判定三次指導輸掉比賽，賽後一度落淚說道：「我要的是金牌。」然而在頒獎台上，楊勇緯仍重拾笑顏，並開心拿著銀牌擦臉，不僅創下自己歷年來的紀錄，更是台灣柔道在奧運上最好的成績。
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