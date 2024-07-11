94萬股民笑了！00940首日填息達標 他笑「領到50元先買便當吃」
還未上市就轟動、被戲稱成「巨嬰」的元大台灣價值高息ETF（00940），今（11）日首次除息，每單位配息0.05元，首日參考價10.27元，受惠盤中台股大漲，不僅開盤就秒填息，股價開高走高觸及10.35元，一掃之前破發陰霾，首迎息利雙收，讓94萬股民樂得笑呵呵。
記者魏妤庭／台北報導
00940今日首次除息，昨日股價收在10.32元，除息後的參考價為10.27元，今日早盤股價以10.31開出後，第2檔隨即跳到10.32元，秒完成填息。不僅如此，填息後，股價持續走高，盤中還一度觸及10.35元、漲0.78%，成交張數8.29萬張。
首次除息每單位配息0.05元，若手上有1張股票，就等於只能領到50元，被網友嘲諷是「奈米息」。不過已擺脫破發困境，也讓94萬股民可以享有息利雙收。
00940掛牌上市前，有網友自發成立00940自救會，一看到順利填息，笑說「除息50元入袋，買碗統一蔥燒牛肉麵慶祝！！（再自貼9塊）」、「領到50元了，我先去買便當吃」。也有人開心「再買個10張，心情就會穩定許多…..」、「可以安心加碼」。
根據元大投信公告，00940除息交易日在7/11，參與除息的投資人，將在8/1領到息收。
※【NOWnews 今日新聞
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