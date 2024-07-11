影／Fubon Angels跳悍將「戰神」應援曲！張育成：比經典賽還震撼
張育成今（11）日正式加盟富邦悍將，球團為他舉行加盟記者會，同時也公布「國防部長」應援曲，明天登場就會在新莊主場播放，張育成今天搶先聽了之後直呼，「應援曲非常震撼，比經典賽還要震撼許多。」張育成明天返台首秀有機會以先發4棒游擊手之姿亮相，他表示，不管打哪個棒次，上去打擊區都一樣，只要每天上場就好，小聯盟至今主要守游擊，內野4個位置都能守，看教練團安排。Fubon Angels也在今天記者會上亮相張育成應援曲，由秀秀子、卡洛琳、沁沁、蓁蓁等人示範。
記者吳政紘/台北報導
張育成應援曲怎麼唱 內容為何？
張育成應援曲歌詞簡潔有力：「狂轟~張育成~一棒咬中~張育成~戰神~張育成~永遠忠誠~張育成~」並搭配經典的「國防部長」敬禮手勢，由秀秀子、卡洛琳、沁沁、蓁蓁等人示範。讓張育成非常喜愛。
張育成即將在中職奮戰，富邦球團也推出活動，未來只要外野球迷接到張育成的首轟球，就以張育成實戰球衣、球帽和比賽用球換回，全部都是親簽。
在記者會前，富邦球團舉辦預測張育成背號的活動，今天答案揭曉為99號，總計5000多人參與，只有7人猜中。
富邦球團以「戰神」打造張育成形象，預計將會讓他鎮守游擊大關，而張育成也發出全壘打宣言，希望明天一上場就可以開轟。